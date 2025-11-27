Масштаби розкрадання жахають: під час війни розікрали благодійну допомогу

В Україні непоодинокі випадки розкрадання — в Офісі Генерального прокурора повідомили, що було викрито групу осіб, яка намагалась незаконно привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що громадянин України заснував громадську організацію. Згодом ця організація отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у сумі понад 17 млн грн. В Офісі Генпрокурора повідомили, що організація за час існування майже не здійснювала діяльності за напрямами, вказаними в статуті, а його засновник, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що чоловіки переказували гроші на рахунки знайомих фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які насправді не постачатися та не надавалися. Надалі грошові кошти переводили в готівку та розподілялись між учасниками схеми.

“Група осіб встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги. Також учасники групи вжили заходів щодо розпорядження ще 6 млн грн благодійної допомоги, обставини яких наразі встановлюються. Іншою сумою у розмірі понад 10 млн грн завадили заволодіти правоохоронці, шляхом накладення арешту на рахунок громадської організації”, — повідомили в Офісі.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України, а окремим членам організації за:

ч. 1 ст. 209 КК України,

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві викрили схему розкрадання коштів, виділених на дрони.



