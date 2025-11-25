logo_ukra

Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Рубрики

МЕНЮ

Масштабні розкрадання під час війни: де опинилися гроші, виділені на дрони
НОВИНИ

Масштабні розкрадання під час війни: де опинилися гроші, виділені на дрони

У Києві, за даними прокуратури, розікрали гроші, виділені на дрони

25 листопада 2025, 20:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

У столиці викрили схему привласнення коштів, за які мали купити дрони. 

Масштабні розкрадання під час війни: де опинилися гроші, виділені на дрони

Дрон. Ілюстративне фото

За даними Офісу Генпрокурора, у Києві заочно повідомили про підозру директору та бенефіціарному власнику приватного товариства, яке повинно було поставити українській компанії партію дронів для виконання державного замовлення.

“Встановлено, що у 2024 році директор товариства пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник перерахувала на рахунки підприємства 28 млн грн, розраховуючи на швидку поставку необхідної техніки”, — повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Слідство встановило, що директор перевір отримані кошти в американські долари й через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині.

“До реалізації схеми, як встановлено, був залучений і його батько — бенефіціарний власник товариства. Він контактував із замовниками, представлявся успішним підприємцем та створював видимість реальної діяльності, що сприяло незаконному заволодінню коштами”, — пояснили в Офісі Генпрокурора. 

Повідомляється, що підозрювані переховуються за межами України — їх оголосили в міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що приватне підприємство під виглядом дров намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений. У СБУ повідомили, що зупинили схему й викрили масштабну контрабанду, замасковану під паливну сировину.

У Службі безпеки повідомили, що 31 жовтня 2025 року уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини (колод, полін, сучків, хмизу, гілок, тріски, стружки) з 21 листопада 2025 року.



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-dvom-pidprijemcyam-obicyali-postaviti-droni-na-28-mln-grn-ale-viveli-kosti-za-kordon
Новини

Всі новини