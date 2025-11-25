Масштабні розкрадання під час війни: де опинилися гроші, виділені на дрони

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У столиці викрили схему привласнення коштів, за які мали купити дрони.
Дрон. Ілюстративне фото
За даними Офісу Генпрокурора, у Києві заочно повідомили про підозру директору та бенефіціарному власнику приватного товариства, яке повинно було поставити українській компанії партію дронів для виконання державного замовлення.
Слідство встановило, що директор перевір отримані кошти в американські долари й через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині.
Повідомляється, що підозрювані переховуються за межами України — їх оголосили в міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми.
