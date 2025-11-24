Наймасштабніша схема контрабанди: що вивозять з України вагонами

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Приватне підприємство під виглядом дров намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений. У СБУ повідомили, що зупинили схему й викрили масштабну контрабанду, замасковану під паливну сировину.
Вагони. Ілюстративне фото
У Службі безпеки повідомили, що 31 жовтня 2025 року уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини (колод, полін, сучків, хмизу, гілок, тріски, стружки) з 21 листопада 2025 року. Мета цього забезпечити наявність дров на внутрішньому ринку для стабільного проходження опалювального сезону.
У СБУ повідомили, що триває проведення невідкладних оглядів ще 8 вагонів з деревиною, з метою фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зазначається, що розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-1 КК України (контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі України).
