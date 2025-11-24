Наймасштабніша схема контрабанди: що вивозять з України вагонами

Приватне підприємство під виглядом дров намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений. У СБУ повідомили, що зупинили схему й викрили масштабну контрабанду, замасковану під паливну сировину.

Вагони. Ілюстративне фото

У Службі безпеки повідомили, що 31 жовтня 2025 року уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини (колод, полін, сучків, хмизу, гілок, тріски, стружки) з 21 листопада 2025 року. Мета цього забезпечити наявність дров на внутрішньому ринку для стабільного проходження опалювального сезону.

“У ході слідства встановлено, що службові особи приватного підприємства, усвідомлюючи майбутню заборону, придбали у лісокористувача понад 1 500 куб. м дров’яної деревини. Продукцію одразу завантажили у 17 залізничних вагонів на території Київської області для подальшого експорту до Румунії. Під час поглиблених митних оглядів встановили, що під виглядом дров’яної деревини експортувалась ділова деревина породи сосна”, — йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що триває проведення невідкладних оглядів ще 8 вагонів з деревиною, з метою фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

“За результатами огляду 9 вагонів виявлено понад 2 000 колод ділової деревини породи сосна в діаметрі від 15 до 54 см об’ємом 165 м куб, вартістю понад 1 млн грн”, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-1 КК України (контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді розповіли про ситуацію на митниці.



