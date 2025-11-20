Масштабна корупція на митниці: ситуація шокує навіть нардепів

Народний депутат України Данило Гетманцев розповів про шокуючу ситуацію на митниці. Розповів, що до нього звернувся підприємець, який 15 років офіційно імпортує іграшки.

Митниця. Ілюстративне фото

“Під час чергового розмитнення митниця почала вимагати від нього “доплату”, штучно підвищуючи митну вартість, щоб змусити перейти на незаконне оформлення, яке “для своїх людей” складає 1,5 години замість нормативних 4, має “низькі” тарифи”, — повідомив народний депутат.

За його словами, підприємець відмовився давати хабарі, через що отримав тиск: багатоденні перевірки, затримки та підняття вартості розмитнення з 5,52 до 6,67 долара за кг.

“Поки країна говорить про детінізацію — Одеська митниця та Координаційно-моніторингова митниця Держмитслужби живуть у паралельному світі, де “рука на лапу” важливіша за закон, бюджет і репутацію держави. Якщо держава хоче “білі” розмитнення — вона не може дозволяти, щоб “прайс за машину” був головним інструментом митниці. За такі речі мають не просто звільняти — а відкривати кримінальні провадження з конфіскацією майна”, — зазначив політик.

Гетманцев повідомив, що звернувся до правоохоронних органів та Держмитслужби із заявою про злочин і очікую публічної реакції.

“І нагадую: за моїм попереднім зверненням щодо зловживань у розмитненні та карго-схемах Одеська прокуратура вже розслідує кримінальне провадження. Це не особиста боротьба. Це — боротьба всіх чесних підприємців за право працювати без “цінника за машину”. Беру ситуацію під контроль”, — резюмував політик.

