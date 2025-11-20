Масштабная коррупция на таможне: ситуация шокирует даже нардепов

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал о шокирующей ситуации на таможне. Рассказал, что к нему обратился предприниматель, 15 лет официально импортирующий игрушки.

Таможня. Илюстрационное фото

“Во время очередного растаможивания таможня потребовала от него “доплату”, искусственно повышая таможенную стоимость, чтобы заставить перейти на незаконное оформление, которое “для своих людей” составляет 1,5 часа вместо нормативных 4, имеет “низкие” тарифы”, — сообщил народный депутат.

По его словам, предприниматель отказался давать взятки, из-за чего получил давление: многодневные проверки, задержки и поднятие растаможенной стоимости с 5,52 до 6,67 доллара за кг.

"Пока страна говорит о детенизации — Одесская таможня и Координационно-мониторинговая таможня Гостаможслужбы живут в параллельном мире, где "рука на лапу" важнее закона, бюджета и репутации государства. Если государство хочет "белые" растаможки — оно не может позволять, чтобы "прайс за машину" был главным инструментом таможни. За такие вещи должны не просто увольнять — а открывать уголовные производства по конфискации имущества”, — отметил политик.

Гетманцев сообщил, что обратился в правоохранительные органы и Гостаможслужбу с заявлением о преступлении и ожидаю публичной реакции.

"И напоминаю: по моему предварительному обращению по злоупотреблениям в растаможке и карго-схемах Одесская прокуратура уже расследует уголовное производство. Это не личная борьба. Это — борьба всех честных предпринимателей за право работать без "ценника за машину". Беру ситуацию под контроль", — резюмировал политик.

