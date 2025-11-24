Самая масштабная схема контрабанды: что вывозят из Украины вагонами

Частное предприятие под видом дров пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен. В СБУ сообщили, что остановили схему и разоблачили масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье.

Вагоны. Иллюстративное фото

В Службе безопасности сообщили, что 31 октября 2025 года правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины (бревен, поленьев, сучков, хвороста, веток, щепы, стружки) с 21 ноября 2025 года. Цель этого – обеспечить наличие дров на внутреннем рынке для стабильного прохождения отопительного сезона.

"В ходе следствия установлено, что должностные лица частного предприятия, осознавая будущий запрет, приобрели у лесопользователя более 1500 куб. м дровяной древесины. Продукцию сразу загрузили в 17 железнодорожных вагонов на территории Киевской области для дальнейшего экспорта в Румынию. В ходе углубленных таможенных осмотров установили, что под видом дровяной древесины экспортировалось деловая древесина породы сосна”, — говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что продолжается проведение неотложных осмотров еще 8 вагонов с древесиной с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

"По результатам осмотра 9 вагонов обнаружено более 2 000 бревен деловой древесины породы сосна в диаметре от 15 до 54 см объемом 165 м куб, стоимостью более 1 млн грн", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы Украины).

