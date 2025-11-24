Самая масштабная схема контрабанды: что вывозят из Украины вагонами

Рубрики
Частное предприятие под видом дров пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен. В СБУ сообщили, что остановили схему и разоблачили масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье.
Вагоны. Иллюстративное фото
В Службе безопасности сообщили, что 31 октября 2025 года правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины (бревен, поленьев, сучков, хвороста, веток, щепы, стружки) с 21 ноября 2025 года. Цель этого – обеспечить наличие дров на внутреннем рынке для стабильного прохождения отопительного сезона.
В СБУ сообщили, что продолжается проведение неотложных осмотров еще 8 вагонов с древесиной с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.
Отмечается, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы Украины).
