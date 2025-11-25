logo

Масштабные хищения во время войны: где оказались деньги, выделенные на дроны
НОВОСТИ

Масштабные хищения во время войны: где оказались деньги, выделенные на дроны

В Киеве, по данным прокуратуры, разворовали деньги, выделенные на дроны

25 ноября 2025, 20:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

В столице разоблачили схему присвоения средств, за которые должны были купить дроны.

Масштабные хищения во время войны: где оказались деньги, выделенные на дроны

Дрон. Иллюстративное фото

По данным Офиса Генпрокурора, в Киеве заочно сообщили о подозрении директору и бенефициарному владельцу частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения государственного заказа.

"Установлено, что в 2024 году директор общества пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Компания-заказчик перечислила на счета предприятия 28 млн грн, рассчитывая на скорую поставку необходимой техники", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Следствие установило, что директор проверил полученные средства в американские доллары и через фиктивные структуры перечислил на счет юридического лица в Словакии.

"К реализации схемы, как установлено, был привлечен и его отец — бенефициарный владелец общества. Он контактировал с заказчиками, представлялся успешным предпринимателем и создавал видимость реальной деятельности, что способствовало незаконному завладению денежными средствами", — объяснили в Офисе Генпрокурора.

Сообщается, что подозреваемые скрываются за пределами Украины – их объявили в международный розыск. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что частное предприятие под видом дров пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен. В СБУ сообщили, что остановили схему и разоблачили масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье.

В Службе безопасности сообщили, что 31 октября 2025 года правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины (бревен, поленьев, сучков, хвороста, веток, щепы, стружки) с 21 ноября 2025 года.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-dvom-pidprijemcyam-obicyali-postaviti-droni-na-28-mln-grn-ale-viveli-kosti-za-kordon
