Масштабные хищения во время войны: где оказались деньги, выделенные на дроны

Кречмаровская Наталия
В столице разоблачили схему присвоения средств, за которые должны были купить дроны.
Дрон. Иллюстративное фото
По данным Офиса Генпрокурора, в Киеве заочно сообщили о подозрении директору и бенефициарному владельцу частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения государственного заказа.
Следствие установило, что директор проверил полученные средства в американские доллары и через фиктивные структуры перечислил на счет юридического лица в Словакии.
Сообщается, что подозреваемые скрываются за пределами Украины – их объявили в международный розыск. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что частное предприятие под видом дров пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен. В СБУ сообщили, что остановили схему и разоблачили масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье.
В Службе безопасности сообщили, что 31 октября 2025 года правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины (бревен, поленьев, сучков, хвороста, веток, щепы, стружки) с 21 ноября 2025 года.