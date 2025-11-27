logo

Масштабы хищения ужасают: во время войны разворовали благотворительную помощь
НОВОСТИ

Масштабы хищения ужасают: во время войны разворовали благотворительную помощь

В Офисе Генпрокурора рассказали, куда злоумышленники дели 17 млн грн благотворительной помощи

27 ноября 2025, 18:04
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине нередки случаи хищения — в Офисе Генерального прокурора сообщили, что была разоблачена группа лиц, которая пыталась незаконно присвоить более 17 млн грн благотворительной помощи.

Отмечается, что гражданин Украины учредил общественную организацию. Впоследствии эта организация получила благотворительную помощь от международной организации на сумму более 17 млн грн. В Офисе Генпрокурора сообщили, что организация за время существования почти не осуществляла деятельности по направлениям, указанным в уставе, а его учредитель, директор и их приятель незаконно присваивали средства, поступавшие на счета юридического лица.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что мужчины переводили деньги на счета знакомых физических лиц-предпринимателей якобы за товары и услуги, которые на самом деле не поставлялись и не предоставлялись. В дальнейшем денежные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.

"Группа лиц успела присвоить более 1 млн грн благотворительной помощи. Также участники группы приняли меры по распоряжению еще 6 млн грн благотворительной помощи, обстоятельства которых устанавливаются. Другой суммой в размере более 10 млн грн помешали завладеть правоохранители, путем наложения ареста на счет общественной организации", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, а отдельным членам организации по:

  • ч. 1 ст. 209 УК Украины,

  • ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве разоблачили схему хищения средств, выделенных на дроны.




Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/vikrito-grupu-osib-yaka-namagalas-nezakonno-privlasniti-ponad-17-mln-grn-blagodiinoyi-dopomogi
