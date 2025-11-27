Масштабы хищения ужасают: во время войны разворовали благотворительную помощь

В Украине нередки случаи хищения — в Офисе Генерального прокурора сообщили, что была разоблачена группа лиц, которая пыталась незаконно присвоить более 17 млн грн благотворительной помощи.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что гражданин Украины учредил общественную организацию. Впоследствии эта организация получила благотворительную помощь от международной организации на сумму более 17 млн грн. В Офисе Генпрокурора сообщили, что организация за время существования почти не осуществляла деятельности по направлениям, указанным в уставе, а его учредитель, директор и их приятель незаконно присваивали средства, поступавшие на счета юридического лица.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что мужчины переводили деньги на счета знакомых физических лиц-предпринимателей якобы за товары и услуги, которые на самом деле не поставлялись и не предоставлялись. В дальнейшем денежные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.

"Группа лиц успела присвоить более 1 млн грн благотворительной помощи. Также участники группы приняли меры по распоряжению еще 6 млн грн благотворительной помощи, обстоятельства которых устанавливаются. Другой суммой в размере более 10 млн грн помешали завладеть правоохранители, путем наложения ареста на счет общественной организации", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, а отдельным членам организации по:

ч. 1 ст. 209 УК Украины,

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве разоблачили схему хищения средств, выделенных на дроны.



