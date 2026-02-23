Розхвалену Зеленським зброю піддали нищівній критиці: цим точно не можна атакувати Кремль

Українська ракета "Фламінго" продовжує удосконалюватися, проте навколо неї розгорілися політичні суперечки. Про це в ефірі Radio NV заявив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар", коментуючи чутки у соцмережах про нібито неіснуючу ракету або її низьку ефективність.

Фото: з відкритих джерел

Дикий нагадав, що ракета справила враження на російський Воткинський завод, який виробляє боєприпаси для комплексів "Іскандер" та "Орєшнік".

"Це вже стало звичним: частина українців сумнівається у всьому, навіть у самому існуванні "Фламінго". Якщо взяти штурмом Москву, розвалити Кремль і поставити тризуб на його руїнах, наші соцмережі одразу знайдуть, що зроблено не так", — зазначив він з іронією.

На думку Дикого, в уяві цих людей "Фламінго" має не просто вразити завод, де збирають "Іскандери", а стати ядерною ракетою в польоті і летіти прямо на Кремль. І навіть побачивши ядерний гриб, вони знайдуть привід для незадоволення.

За його словами, з "Фламінго" сталася неприємна історія:

"Ці ракети ще навіть не долетіли до своїх перших російських цілей, а вже стали об’єктом ретельно спланованої ІПСО. Компанія-виробник Fire Point з нуля розробляла далекобійні дрони, а потім кілька років вкладала ресурси, щоб Україна отримала крилату ракету дальністю тисячі кілометрів". Водночас на прохання керівництва держави, її довелося "засвітити" трохи раніше під час важливих переговорів із Трампом, щоб продемонструвати наявність потужних засобів у прихованому резерві", — зазначив експерт.

Дикий пояснив, що зараз "Фламінго" удосконалюється, а її точність дозволяє вражати великі стаціонарні цілі.

"Поки це не та зброя, яка влетить у вікно Кремля. Точність поки не та", — додав він.

На сьогодні ракета ефективно вражає важливі російські об’єкти з похибкою близько 100 метрів. При цьому кампанію Fire Point штучно пов’язали з владою, і тепер усі, кому не подобається компанія, критикують і саму ракету.

