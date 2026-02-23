logo

Расхваленное Зеленским оружие подвергли сокрушительной критике: этим точно нельзя атаковать Кремль
Расхваленное Зеленским оружие подвергли сокрушительной критике: этим точно нельзя атаковать Кремль

Евгений Дикий отмечает, что украинская ракета еще не окончательно готова, но демонстрирует отличные результаты.

23 февраля 2026, 12:40
Автор:
Клименко Елена

Украинская ракета "Фламинго" продолжает совершенствоваться, но вокруг нее разгорелись политические споры. Об этом в эфире Radio NV заявил Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар", комментируя слухи в соцсетях о якобы несуществующей ракете или ее низкой эффективности.

Расхваленное Зеленским оружие подвергли сокрушительной критике: этим точно нельзя атаковать Кремль

Фото: из открытых источников

Дикий напомнил, что ракета произвела впечатление на российский Воткинский завод, производящий боеприпасы для комплексов "Искандер" и "Орешник".

"Это уже стало привычным: часть украинцев сомневается во всем, даже в самом существовании "Фламинго". Если взять штурмом Москву, развалить Кремль и поставить трезубец на его руинах, наши соцсети сразу найдут, что сделано не так", — отметил он с иронией.

По мнению Дикого, в воображении этих людей "Фламинго" должен не просто поразить завод, где собирают "Искандеры", а стать ядерной ракетой в полете и лететь прямо на Кремль. И даже при виде ядерного гриба они найдут повод для недовольства.

По его словам, из "Фламинго" произошла неприятная история:

"Эти ракеты еще даже не долетели до своих первых российских целей, а стали объектом тщательно спланированной ИПСО. Компания-производитель Fire Point с нуля разрабатывала дальнобойные дроны, а затем несколько лет вкладывала ресурсы, чтобы Украина получила крылатую ракету дальностью тысячи километров". В то же время по просьбе руководства государства ее пришлось "засветить" чуть раньше во время важных переговоров с Трампом, чтобы продемонстрировать наличие мощных средств в скрытом резерве", — отметил эксперт.

Дикий объяснил, что сейчас "Фламинго" усовершенствуется, а ее точность позволяет поражать большие стационарные цели.

"Пока это не то оружие, которое влетит в окно Кремля. Точность пока не та", — добавил он.

На сегодняшний день ракета эффективно поражает важные российские объекты с погрешностью около 100 метров. При этом кампанию Fire Point искусственно связали с властями и теперь все, кому не нравится компания, критикуют и саму ракету.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сложности в трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией, отметив проблему прямого обмена информацией со страной-агрессором. По его словам, пока невозможно понять, действительно ли Россия готова к завершению войны, поскольку все контакты проходят косвенно через американскую сторону.



