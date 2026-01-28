РосЗМІ замовчали: хто вбив жінку в Іркутську

У російському Іркутську учасник війни проти України взяв жінку в заручники та вбив її, однак більшість великих російських медіа свідомо приховали факт його військового минулого. Про це повідомив керівник благодійного фонду "Оберег", який допомагає жінкам, що постраждали від насильства, Олександр Соболєв.

Військовий рф вбив цивільну жінку

За його словами, чоловік тривалий час жорстоко знущався зі своєї дружини та семирічного сина. Йшлося не лише про побиття, а про систематичні катування — порізи ножем, удари, приниження та психологічний терор. Фонд надав жінці та дитині прихисток.

Після цього нападник обрав випадкову жінку, яка проживала в притулку фонду, — матір двох доньок. Він приставив їй ніж до горла та силоміць відвіз до своєї квартири. Там чоловік вимагав зв’язати його з дружиною та викликати військового прокурора, аби його гелікоптером доставили назад на фронт.

Переговори з поліцією, рятувальниками та військовими прокурорами тривали кілька годин. Уночі чоловік сам вийшов із квартири, але перед цим задушив жінку.

Соболєв наголосив, що нападник був чинним учасником війни, неодноразово самовільно залишав військову частину та демонстрував повну впевненість у власній безкарності. За його словами, чоловік був переконаний, що будь-які злочини завершаться лише черговим поверненням на фронт.

Попри це, російські державні та наближені до влади медіа у своїх публікаціях уникнули згадок про участь убивці у війні. Одні називали його "розлюченим чоловіком", інші — просто "росіянином", а деякі взагалі підкреслювали, що інформація про його військове минуле нібито не підтверджена. Факт служби проігнорували й великі телеграм-канали, пов’язані з силовими структурами.

Правозахисники та дослідники неодноразово попереджали про наслідки масового повернення з фронту людей із бойовими травмами, насильницьким минулим та відсутністю соціальної адаптації. За даними журналістів, лише за перші роки війни жертвами таких "ветеранів" у Росії стали сотні цивільних.

Як зазначали західні медіа, зокрема Reuters, навіть Володимир Путін розглядає повернення учасників війни як фактор потенційної дестабілізації, однак публічно ця проблема в РФ системно замовчується.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на війні проти України загинув ще один представник корінного малочисленного народу Росії — 18-річний Сергій Токуєв. Юнак досяг повноліття лише 20 червня 2025 року, а вже 31 грудня був ліквідований у районі Покровська в Донецькій області.