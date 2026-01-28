В российском Иркутске участник войны против Украины взял женщину в заложники и убил ее, однако большинство крупных российских медиа сознательно скрыли факт его военного прошлого. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Оберег", который помогает пострадавшим от насилия женщинам Александр Соболев.

Военный рф убил гражданскую женщину

По его словам, муж длительное время жестоко издевался над своей женой и семилетним сыном. Речь шла не только об избиениях, но и о систематических пытках — порезах ножом, ударах, унижениях и психологическом терроре. Фонд предоставил женщине и ребенку убежище.

После этого нападавший избрал случайную женщину, проживавшую в приюте фонда, — мать двух дочерей. Он приставил ей нож к горлу и насильно отвез в свою квартиру. Там муж требовал связать его с женой и вызвать военного прокурора, чтобы его вертолетом доставили обратно на фронт.

Переговоры с полицией, спасателями и военными прокурорами продолжались несколько часов. Ночью мужчина сам вышел из квартиры, но перед этим задушил женщину.

Соболев подчеркнул, что нападающий был действующим участником войны, неоднократно самовольно покидал воинскую часть и демонстрировал полную уверенность в собственной безнаказанности. По его словам, мужчина был убежден, что любые преступления завершатся очередным возвращением на фронт.

Тем не менее, российские государственные и приближенные к власти медиа в своих публикациях избежали упоминаний об участии убийцы в войне. Одни называли его "взбешенным мужчиной", другие — просто "россиянином", а некоторые вообще подчеркивали, что информация о его военном прошлом якобы не подтверждена. Факт службы проигнорировали и большие телеграмм-каналы, связанные с силовыми структурами.

Правозащитники и исследователи неоднократно предупреждали о последствиях массового возвращения с фронта людей с боевыми травмами, насильственным прошлым и отсутствием социальной адаптации. По данным журналистов, только за первые годы войны жертвами таких ветеранов в России стали сотни гражданских.

Как отмечали западные медиа, в частности, Reuters, даже Владимир Путин рассматривает возвращение участников войны как фактор потенциальной дестабилизации, однако публично эта проблема в РФ системно умалчивается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на войне против Украины погиб еще один представитель коренного малочисленного народа России — 18-летний Сергей Токуев. Юноша достиг совершеннолетия только 20 июня 2025, а уже 31 декабря был ликвидирован в районе Покровска в Донецкой области.