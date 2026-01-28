logo

РосСМИ умолчали: кто убил женщину в Иркутске
commentss НОВОСТИ Все новости

РосСМИ умолчали: кто убил женщину в Иркутске

Российские подцензурные СМИ замолчали ключевую деталь резонансного убийства в Иркутске – убийца был участником войны против Украины

28 января 2026, 18:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском Иркутске участник войны против Украины взял женщину в заложники и убил ее, однако большинство крупных российских медиа сознательно скрыли факт его военного прошлого. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Оберег", который помогает пострадавшим от насилия женщинам Александр Соболев.

РосСМИ умолчали: кто убил женщину в Иркутске

Военный рф убил гражданскую женщину

По его словам, муж длительное время жестоко издевался над своей женой и семилетним сыном. Речь шла не только об избиениях, но и о систематических пытках — порезах ножом, ударах, унижениях и психологическом терроре. Фонд предоставил женщине и ребенку убежище.

После этого нападавший избрал случайную женщину, проживавшую в приюте фонда, — мать двух дочерей. Он приставил ей нож к горлу и насильно отвез в свою квартиру. Там муж требовал связать его с женой и вызвать военного прокурора, чтобы его вертолетом доставили обратно на фронт.

Переговоры с полицией, спасателями и военными прокурорами продолжались несколько часов. Ночью мужчина сам вышел из квартиры, но перед этим задушил женщину.

Соболев подчеркнул, что нападающий был действующим участником войны, неоднократно самовольно покидал воинскую часть и демонстрировал полную уверенность в собственной безнаказанности. По его словам, мужчина был убежден, что любые преступления завершатся очередным возвращением на фронт.

Тем не менее, российские государственные и приближенные к власти медиа в своих публикациях избежали упоминаний об участии убийцы в войне. Одни называли его "взбешенным мужчиной", другие — просто "россиянином", а некоторые вообще подчеркивали, что информация о его военном прошлом якобы не подтверждена. Факт службы проигнорировали и большие телеграмм-каналы, связанные с силовыми структурами.

Правозащитники и исследователи неоднократно предупреждали о последствиях массового возвращения с фронта людей с боевыми травмами, насильственным прошлым и отсутствием социальной адаптации. По данным журналистов, только за первые годы войны жертвами таких ветеранов в России стали сотни гражданских.

Как отмечали западные медиа, в частности, Reuters, даже Владимир Путин рассматривает возвращение участников войны как фактор потенциальной дестабилизации, однако публично эта проблема в РФ системно умалчивается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на войне против Украины погиб еще один представитель коренного малочисленного народа России — 18-летний Сергей Токуев. Юноша достиг совершеннолетия только 20 июня 2025, а уже 31 декабря был ликвидирован в районе Покровска в Донецкой области.



Источник: https://t.me/agentstvonews/13714
