Головна Новини Суспільство Війна з Росією РосЗМІ анулювали заяву про захоплення армії рф: що стерли з ефіру
НОВИНИ

РосЗМІ анулювали заяву про захоплення армії рф: що стерли з ефіру

Російські державні агентства терміново відкликали новини про «повний контроль» над Мирноградом після втручання Міноборони РФ

15 лютого 2026, 19:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські державні інформагентства РИА Новости, РБК та ТАСС анулювали повідомлення про нібито повний контроль ЗС РФ над південною частиною Димитрова (Мирнограда) на Донеччині. Як зазначається у повідомленнях, новини були відкликані на прохання Міністерства оборони Росії.

РосЗМІ анулювали заяву про захоплення армії рф: що стерли з ефіру

Міноборони рф заперечили просування своєї ж армії

Зокрема, РИА Новости повідомило, що матеріал із заголовком про доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова щодо "повного контролю над південною частиною Димитрова" анульовано за зверненням оборонного відомства.

Водночас ще 31 грудня 2025 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов офіційно вітав 5-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду, а також 1487-й і 1435-й мотострілецькі полки з "повним звільненням" населеного пункту Димитров (Мирноград).

У повідомленні Міноборони тоді йшлося про повне "освобождение" міста.

За інформацією російських Z-каналів, анулювання матеріалів пов’язане не з втратою контролю над містом, а з тим, що медіа використали в "актуальній" новині відео візиту Герасимова до угруповання "Центр", яке насправді датоване 9 грудня 2025 року.

Таким чином, російські держЗМІ були змушені відкликати власні публікації після втручання оборонного відомства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області розпочали цикл лекцій, присвячених так званій “єдності народів росії”. Перші заходи відбулися у школах Мелітополя та Константинівки, де, за наявною інформацією, зібрали понад 230 учнів.
Формально організатором виступає російське товариство “Знание”. Водночас джерела з регіону повідомляють, що участь у лекціях фактично є обов’язковою: школярів централізовано знімають із занять та збирають у актових залах.



Джерело: https://t.me/astrapress
