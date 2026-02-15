РосЗМІ анулювали заяву про захоплення армії рф: що стерли з ефіру

Російські державні інформагентства РИА Новости, РБК та ТАСС анулювали повідомлення про нібито повний контроль ЗС РФ над південною частиною Димитрова (Мирнограда) на Донеччині. Як зазначається у повідомленнях, новини були відкликані на прохання Міністерства оборони Росії.

Міноборони рф заперечили просування своєї ж армії

Зокрема, РИА Новости повідомило, що матеріал із заголовком про доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова щодо "повного контролю над південною частиною Димитрова" анульовано за зверненням оборонного відомства.

Водночас ще 31 грудня 2025 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов офіційно вітав 5-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду, а також 1487-й і 1435-й мотострілецькі полки з "повним звільненням" населеного пункту Димитров (Мирноград).

У повідомленні Міноборони тоді йшлося про повне "освобождение" міста.

За інформацією російських Z-каналів, анулювання матеріалів пов’язане не з втратою контролю над містом, а з тим, що медіа використали в "актуальній" новині відео візиту Герасимова до угруповання "Центр", яке насправді датоване 9 грудня 2025 року.

Таким чином, російські держЗМІ були змушені відкликати власні публікації після втручання оборонного відомства.

