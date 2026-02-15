Перейшли всі межі пропаганди: чому учать дітей в Мелітополі

Рубрики
Ткачова Марія
На тимчасово окупованій частині Запорізької області розпочали цикл лекцій, присвячених так званій “єдності народів росії”. Перші заходи відбулися у школах Мелітополя та Константинівки, де, за наявною інформацією, зібрали понад 230 учнів.
Російська пропаганда в школа Мелітополя
Формально організатором виступає російське товариство “Знание”. Водночас джерела з регіону повідомляють, що участь у лекціях фактично є обов’язковою: школярів централізовано знімають із занять та збирають у актових залах.
Паралельно адміністраціям навчальних закладів заборонено переводити освітній процес у дистанційний формат, навіть попри проблеми з опаленням та перебоями з електропостачанням. У результаті учні змушені перебувати в холодних приміщеннях і відвідувати ідеологічні заходи.
Лекційний цикл подається як освітня ініціатива, однак фактично він є частиною системної роботи з формування лояльності до російської державної політики серед дітей на окупованих територіях.