Головна Новини Суспільство Війна з Росією Перейшли всі межі пропаганди: чому учать дітей в Мелітополі
commentss НОВИНИ Всі новини

Перейшли всі межі пропаганди: чому учать дітей в Мелітополі

На ТОТ Запорізької області школярів централізовано знімають з уроків, щоб читати їм лекції про “єдність народів росії”

15 лютого 2026, 18:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На тимчасово окупованій частині Запорізької області розпочали цикл лекцій, присвячених так званій “єдності народів росії”. Перші заходи відбулися у школах Мелітополя та Константинівки, де, за наявною інформацією, зібрали понад 230 учнів.

Перейшли всі межі пропаганди: чому учать дітей в Мелітополі

Російська пропаганда в школа Мелітополя

Формально організатором виступає російське товариство “Знание”. Водночас джерела з регіону повідомляють, що участь у лекціях фактично є обов’язковою: школярів централізовано знімають із занять та збирають у актових залах.

Паралельно адміністраціям навчальних закладів заборонено переводити освітній процес у дистанційний формат, навіть попри проблеми з опаленням та перебоями з електропостачанням. У результаті учні змушені перебувати в холодних приміщеннях і відвідувати ідеологічні заходи.

Лекційний цикл подається як освітня ініціатива, однак фактично він є частиною системної роботи з формування лояльності до російської державної політики серед дітей на окупованих територіях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській федерації стрімко зростає кількість вироків, які передбачають конфіскацію майна, зокрема житла. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, якщо у 2022 році було зафіксовано близько 4,1 тисячі таких вироків, то вже у 2024-му їх кількість перевищила 24 тисячі. Таким чином, за два роки показник зріс майже у шість разів. Після початку повномасштабної війни проти України російська влада суттєво розширила перелік підстав для вилучення майна. Зокрема, конфіскацію застосовують у справах про так звані “фейки” щодо армії, дискредитацію збройних сил рф та інші злочини проти держави.



Джерело: https://sprotyv.org.ua/u-kholodnykh-shkolakh-ditei-zmusyly-slukhaty-lektsii-pro-iednist-rosii/
