Перешли все границы пропаганды: чему учат детей в Мелитополе
Перешли все границы пропаганды: чему учат детей в Мелитополе

На ТОТ Запорожской области школьников централизованно снимают с уроков, чтобы читать им лекции о "единстве народов России"

15 февраля 2026, 18:23
Автор:
Ткачова Марія

На временно оккупированной части Запорожской области начали цикл лекций, посвященных так называемому "единству народов России". Первые мероприятия прошли в школах Мелитополя и Константиновки, где, по имеющейся информации, собрали более 230 учеников.

Перешли все границы пропаганды: чему учат детей в Мелитополе

Российская пропаганда в школа Мелитополя

Формально организатором выступает русское общество “Знание”. В то же время источники из региона сообщают, что участие в лекциях фактически обязательно: школьников централизованно снимают с занятий и собирают в актовых залах.

Параллельно администрациям учебных заведений запрещено переводить образовательный процесс в дистанционный формат, несмотря на проблемы с отоплением и перебоями с электроснабжением. В результате учащиеся вынуждены находиться в холодных помещениях и посещать идеологические мероприятия.

Лекционный цикл представляется как образовательная инициатива, однако фактически он является частью системной работы по формированию лояльности к российской государственной политике среди детей на оккупированных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской федерации стремительно растет количество приговоров, предусматривающих конфискацию имущества, в частности жилья. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
По данным разведки, если в 2022 году было зафиксировано около 4,1 тысячи таких приговоров, то уже в 2024 их количество превысило 24 тысячи. Таким образом, за два года показатель вырос почти в шесть раз. После начала полномасштабной войны против Украины российские власти существенно расширили перечень оснований для изъятия имущества. В частности, конфискацию применяют по делам о так называемых "фейках" в отношении армии, дискредитации вооруженных сил России и других преступлениях против государства.



Источник: https://sprotyv.org.ua/u-kholodnykh-shkolakh-ditei-zmusyly-slukhaty-lektsii-pro-iednist-rosii/
