Перешли все границы пропаганды: чему учат детей в Мелитополе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На временно оккупированной части Запорожской области начали цикл лекций, посвященных так называемому "единству народов России". Первые мероприятия прошли в школах Мелитополя и Константиновки, где, по имеющейся информации, собрали более 230 учеников.
Российская пропаганда в школа Мелитополя
Формально организатором выступает русское общество “Знание”. В то же время источники из региона сообщают, что участие в лекциях фактически обязательно: школьников централизованно снимают с занятий и собирают в актовых залах.
Параллельно администрациям учебных заведений запрещено переводить образовательный процесс в дистанционный формат, несмотря на проблемы с отоплением и перебоями с электроснабжением. В результате учащиеся вынуждены находиться в холодных помещениях и посещать идеологические мероприятия.
Лекционный цикл представляется как образовательная инициатива, однако фактически он является частью системной работы по формированию лояльности к российской государственной политике среди детей на оккупированных территориях.