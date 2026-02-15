Российские государственные информагентства РИА Новости, РБК и ТАСС аннулировали сообщения о якобы полном контроле ВС РФ над южной частью Димитрова (Мирнограда) в Донецкой области. Как отмечается в сообщениях, новости были отозваны по просьбе Министерства обороны России.

Минобороны РФ отрицают продвижение своей же армии

В частности, РИА Новости сообщило, что материал с заголовком о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова о "полном контроле над южной частью Димитрова" аннулирован по обращению оборонного ведомства.

В то же время, еще 31 декабря 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов официально приветствовал 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, а также 1487-й и 1435-й мотострелковые полки с "полным освобождением" населенного пункта Димитров (Мирноград).

В сообщении Минобороны тогда речь шла о полном освобождении города.

По информации российских Z-каналов, аннулирование материалов связано не с потерей контроля над городом, а с тем, что медиа использовали в "актуальной" новости видео визита Герасимова к группировке "Центр", которая на самом деле датирована 9 декабря 2025 года.

Таким образом, российские госСМИ были вынуждены отозвать свои публикации после вмешательства оборонного ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной части Запорожской области начали цикл лекций, посвященных так называемому "единству народов России". Первые мероприятия прошли в школах Мелитополя и Константиновки, где, по имеющейся информации, собрали более 230 учеников.

Формально организатором выступает русское общество “Знание”. В то же время источники из региона сообщают, что участие в лекциях фактически обязательно: школьников централизованно снимают с занятий и собирают в актовых залах.

