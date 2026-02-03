Російську піхоту кинули на передову без їжі: нові зізнання армії рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове перехоплення, яке свідчить про критичний стан забезпечення російських підрозділів на фронті. За словами самих окупантів, піхота тривалий час залишається без нормального харчування, води та елементарних умов для виживання.

Армія рф на фронті без їжі та води

У перехопленій розмові російський військовий емоційно скаржиться на умови служби, заявляючи, що підрозділ буквально голодує. Він розповідає, що бійці не отримують їжі та питної води, а форма висить на них "як на вішалці" через сильне виснаження. За словами окупанта, від нього "залишилися лише шкіра, кістки та борода".

У розвідці наголошують: подібні перехоплення дедалі частіше фіксують системний занепад логістичного забезпечення армії РФ. Російське командування не спроможне забезпечити своїх військових навіть базовими ресурсами, продовжуючи кидати людей у бойові дії без підготовки й належного постачання.

У ГУР МО України також нагадали, що для російських військовослужбовців, які не бажають ставати "гарматним м’ясом", існує можливість добровільно здатися в полон і зберегти життя. Для цього діє спеціальний проєкт Хочу жить, через який можна зв’язатися з українською стороною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Спецпідрозділ Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ встановив рекорд у протиповітряній боротьбі з російськими безпілотниками. За один рік екіпажі перехоплювачів знищили 2 220 ворожих дронів літакового типу — це найвищий зафіксований показник у цьому сегменті.

У СБУ повідомляють, що серед уражених цілей — як ударні, так і розвідувальні безпілотники, які Росія масово використовує для атак по українських містах, коригування вогню та повітряної розвідки. Йдеться, зокрема, про "Шахеди" та "Герані", "Ланцети", "Молнії", "Орлани", "Зали", "Мерліни", "Італмаси", "Скати" та інші типи БпЛА.

