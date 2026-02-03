logo

Главная Новости Общество Война с Россией Российскую пехоту бросили на передовую без еды: новые признание армии РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Российскую пехоту бросили на передовую без еды: новые признание армии РФ

Российские оккупанты жалуются на голод и полное отсутствие обеспечения на позициях — очередной перехват военной разведки фиксирует развал логистики армии РФ

3 февраля 2026, 19:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередной перехват, свидетельствующий о критическом состоянии обеспечения российских подразделений на фронте. По словам самих окупантов, пехота долгое время остается без нормального питания, воды и элементарных условий для выживания.

Российскую пехоту бросили на передовую без еды: новые признание армии РФ

Армия рф на фронте без еды и воды

В перехваченном разговоре российский военный эмоционально жалуется на условия службы, заявляя, что подразделение буквально голодает. Он рассказывает, что бойцы не получают пищи и питьевой воды, а форма висит на них как на вешалке из-за сильного истощения. По словам оккупанта, от него "остались только кожа, кости и борода".

В разведке подчеркивают: подобные перехваты все чаще фиксируют системный упадок логистического обеспечения армии РФ. Российское командование не может обеспечить своих военных даже базовыми ресурсами, продолжая бросать людей в боевые действия без подготовки и надлежащего снабжения.

В ГУР МО Украины также напомнили, что для российских военнослужащих, не желающих становиться пушечным мясом, существует возможность добровольно сдаться в плен и сохранить жизнь. Для этого действует специальный проект Хочу жить , через который можно связаться с украинской стороной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение Центр специальных операций "Альфа" СБУ установил рекорд по противовоздушной борьбе с российскими беспилотниками. За один год экипажи перехватчиков уничтожили 2 220 вражеских дронов самолетного типа – это самый высокий зафиксированный показатель в этом сегменте.
В СБУ сообщают, что среди пораженных целей как ударные, так и разведывательные беспилотники, которые Россия массово использует для атак по украинским городам, корректировки огня и воздушной разведки. Речь идет, в частности, о "Шахедах" и "Геране", "Ланцетах", "Молнии", "Орланах", "Залах", "Мерлинах", "Италмасах", "Скатах" и других типах БпЛА.



Источник: https://t.me/DIUkraine/7784
