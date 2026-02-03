Российскую пехоту бросили на передовую без еды: новые признание армии РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередной перехват, свидетельствующий о критическом состоянии обеспечения российских подразделений на фронте. По словам самих окупантов, пехота долгое время остается без нормального питания, воды и элементарных условий для выживания.

Армия рф на фронте без еды и воды

В перехваченном разговоре российский военный эмоционально жалуется на условия службы, заявляя, что подразделение буквально голодает. Он рассказывает, что бойцы не получают пищи и питьевой воды, а форма висит на них как на вешалке из-за сильного истощения. По словам оккупанта, от него "остались только кожа, кости и борода".

В разведке подчеркивают: подобные перехваты все чаще фиксируют системный упадок логистического обеспечения армии РФ. Российское командование не может обеспечить своих военных даже базовыми ресурсами, продолжая бросать людей в боевые действия без подготовки и надлежащего снабжения.

В ГУР МО Украины также напомнили, что для российских военнослужащих, не желающих становиться пушечным мясом, существует возможность добровольно сдаться в плен и сохранить жизнь. Для этого действует специальный проект Хочу жить , через который можно связаться с украинской стороной.

