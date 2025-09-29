Російську "Електродеталь" уразили далекобійною зброєю України стали відомі деталі

Рубрики
Удару по заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ, який спеціалізується на виробництві різних електричних з'єднувачів для військової техніки, було завдано українською ракетою "Нептун". Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
Удар по заводу "Електродеталь". Фото: з відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — в ніч на 29 вересня в Брянській області РФ був уражений Карачівський завод "Електродеталь" . Це підприємство забезпечувало складання та ремонт сучасної зброї російської армії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Глава ЦПД уточнив, що "Електродеталь" спеціалізується на виготовленні електричних з'єднувачів та конекторів — базових компонентів для військової техніки. Продукція заводу застосовується у системах управління ракетами, авіаційної та космічної техніки, бойових броньованих машинах (танках, БТР), а також у комплексах зв'язку та приладах управління.
