Російську "Електродеталь" уразили далекобійною зброєю України стали відомі деталі

Удару по заводу "Електродеталь" у Брянській області РФ, який спеціалізується на виробництві різних електричних з'єднувачів для військової техніки, було завдано українською ракетою "Нептун". Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

Удар по заводу "Електродеталь". Фото: з відкритих джерел

"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював російським Карачівським заводом "Електродеталь". Мінус ще одна ланка в ланцюзі забезпечення ворога. Все, що працює на війну проти України – буде знищено!", – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в ніч на 29 вересня в Брянській області РФ був уражений Карачівський завод "Електродеталь" . Це підприємство забезпечувало складання та ремонт сучасної зброї російської армії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Глава ЦПД уточнив, що "Електродеталь" спеціалізується на виготовленні електричних з'єднувачів та конекторів — базових компонентів для військової техніки. Продукція заводу застосовується у системах управління ракетами, авіаційної та космічної техніки, бойових броньованих машинах (танках, БТР), а також у комплексах зв'язку та приладах управління.

"Фактично, "Електродеталь" — це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання та ремонт сучасної зброї РФ", — пояснив він.

