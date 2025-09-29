logo

Война с Россией Российскую "Электродеталь" поразили дальнобойным оружием Украины стали известны детали
Российскую "Электродеталь" поразили дальнобойным оружием Украины стали известны детали

В ВМС говорят, что украинский "Нептун" снова доказал свою эффективность

29 сентября 2025, 16:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Удар по заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ, который специализируется на производстве различных электрических соединителей для военной техники, был нанесен украинской ракетой "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Российскую "Электродеталь" поразили дальнобойным оружием Украины стали известны детали

Удар по заводу "Электродеталь". Фото: из открытых источников

"Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины – будет уничтожено!", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 сентября в Брянской области РФ был поражен Карачевский завод "Электродеталь". Это предприятие обеспечивало сборку и ремонт современного оружия российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Глава ЦПД уточнил, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов — базовых компонентов для военной техники. Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления. 

"Фактически, "Электродеталь" — это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ", — пояснил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – на видение президента США Дональда Трампа повлияло, в частности "неуважение россиян". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что это одна из причин изменения риторики: недоверие Путину, более глубокое понимание деталей на поле боя, вера в Украину и неуважение россиян ко всем, включая президента Соединенных Штатов Америки", – отметил президент.




