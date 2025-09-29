Российскую "Электродеталь" поразили дальнобойным оружием Украины стали известны детали

Рубрики
Удар по заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ, который специализируется на производстве различных электрических соединителей для военной техники, был нанесен украинской ракетой "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Удар по заводу "Электродеталь". Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 сентября в Брянской области РФ был поражен Карачевский завод "Электродеталь". Это предприятие обеспечивало сборку и ремонт современного оружия российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Глава ЦПД уточнил, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов — базовых компонентов для военной техники. Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления.
