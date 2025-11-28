Російському терористу Гіркіну «стало соромно» через мирний план Трампа

Російський терорист Ігор Гіркін обурився пунктами мирного плану, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа. Стверджує, що йому "стало соромно" після їх прочитання.

Терорист Ігор Гіркін. Фото: з відкритих джерел

У Telegram Гіркін написав, що невдоволений "мішурою і фантиками типу визнання де-факто (зауважте, не де-юро!) Донбасу і Криму за Росією" та заморожування лінії фронту на Херсонщині та Запоріжжі. На його думку, за цим ховається насправді "колосальне приниження нашої країни".

"Сполучені Штати фактично, по-перше, ставлять на одну дошку з Україною Російську Федерацію, а по-друге, нав'язують реально свій протекторат із утиском нашого суверенітету", — пише терорист Гіркін.

Україну він назвав "державою, що не відбулася, провінцією, що відкололася, яку захопили нацисти і русофоби". Згідно з американськими пропозиціями, за словами Гіркіна, РФ зобов’язана буде узгоджувати свою політику щодо України зі Сполученими Штатами.

"І підпишемося під тим, що Сполучені Штати будуть вправі нас карати за здійснення будь-яких дій стосовно так званої України", — додав Гіркін.

На його думку, Трамп хоче, щоб Росія розвернулася проти Китаю. За це нібито обіцяє визнати російськими окуповані території.

"Якщо це станеться, то наступним кроком буде наш розворот проти Китаю під керівництвом США і, отже, припинення будь-якої підтримки з боку Пекіна. Якщо ж це станеться, то Сполучені Штати зможуть робити з Росією далі все, що завгодно", — написав Гіркін.

При цьому терорист визнав, що без тилу у виді Китаю РФ "воювати, на жаль, не може".

"Сподіваюся, що ця ганьба ніколи не буде підписана. І навіть розгляд його всерйоз — це приниження", — зазначив міжнародний злочинець.

Як нещодавно повідомляв портал "Коментарі", скандально відомий російський терорист Ігор Гіркін визнав, що війна проти України заходить у глухий кут. Він заявив про відсутність "перспективи швидкої перемоги" та припустив, що Росії слід розглядати можливість припинення бойових дій, якщо не вдається досягти відчутного результату.