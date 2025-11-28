Российскому террористу Гиркину «стало стыдно» из-за мирного плана Трампа

Российский террорист Игорь Гиркин возмутился пунктами мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. Утверждает, что ему "стало стыдно" после их прочтения.

Террорист Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

В Telegram Гиркин написал, что недоволен "мишурой и фантиками типа признания де-факто (заметьте, не де-юро!) Донбасса и Крыма за Россией" и замораживания линии фронта в Херсонской области и на Запорожье. По его мнению, за этим скрывается на самом деле "колоссальное унижение нашей страны".

"Соединенные Штаты фактически, во-первых, ставят на одну доску из Украины Российскую Федерацию, а во-вторых, реально навязывают свой протекторат с притеснением нашего суверенитета", — пишет террорист Гиркин.

Украину он назвал "несостоявшимся государством, отколовшейся провинцией, которую захватили нацисты и русофобы". Согласно американским предложениям, по словам Гиркина, РФ обязана будет согласовывать свою политику по отношению к Украине с Соединенными Штатами.

"И подпишемся под тем, что Соединенные Штаты будут вправе нас наказывать за совершение каких-либо действий в отношении так называемой Украины", — добавил Гиркин.

По его мнению, Трамп хочет, чтобы Россия развернулась против Китая. За это вроде бы обещает признать российскими оккупированные территории.

"Если это произойдет, то следующим шагом будет наш разворот против Китая под руководством США и, следовательно, прекращение какой-либо поддержки со стороны Пекина. Если же это произойдет, то Соединенные Штаты смогут делать с Россией все, что угодно", — написал Гиркин.

При этом террорист признал, что без тыла в виде Китая РФ "воевать, к сожалению, не может".

"Надеюсь, что этот позор никогда не будет подписан. И даже рассмотрение его всерьез – это унижение", — отметил международный преступник.

Как недавно сообщал портал "Комментарии", скандально известный российский террорист Игорь Гиркин признал, что война против Украины входит в тупик. Он заявил об отсутствии "перспективы скорой победы" и предположил, что России следует рассматривать возможность прекращения боевых действий, если не удается добиться ощутимого результата.