Російського солдата накажуть в Україні за смертний гріх
Російського солдата накажуть в Україні за смертний гріх

На Сумщині судитимуть російського морпіха за розстріл полоненого прикордонника

10 березня 2026, 20:30
Автор:
Ткачова Марія

В Сумській області до суду передали обвинувальний акт щодо російського військового, якого підозрюють у розстрілі полоненого українського прикордонника. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Російського солдата накажуть в Україні за смертний гріх

Суд над російським морпіхом

За даними слідства, 18 червня 2025 року поблизу села Миропілля російські військові захопили у полон бійця Державної прикордонної служби України. Після цього по ньому відкрили вогонь.

Наступного дня одного з нападників — військового 810 окремої морської піхотинці Чорноморського флоту рф із позивним "Бурят" — взяли в полон українські захисники.

Слідство встановило його причетність до вбивства полоненого військовослужбовця та зібрало відповідні докази.

Російському військовому інкримінують порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські Z-пабліки повідомляють про різке зростання активності українських FPV-дронів на напрямку поблизу Мирнограду та Добропілля.
За їхніми словами, українські безпілотники активно атакують транспорт і намагаються зірвати логістику російських військ. У повідомленнях стверджується, що протягом кількох днів російська техніка знищується "у великих кількостях", а переміщення між позиціями стало значно небезпечнішим. Також зазначається, що вночі українські безпілотники здійснюють дистанційне мінування, а вдень контролюють дороги та маршрути пересування. У результаті російські військові скаржаться на серйозні проблеми з логістикою. За їхніми словами, у 15-кілометровій зоні поблизу лінії фронту пересування стало майже неможливим — іноді до власних спостережних пунктів доводиться діставатися пішки кілька днів. Крім того, автори повідомлень заявляють про нестачу ефективних засобів радіоелектронної боротьби, які могли б придушувати українські дрони. Такі скарги з російського боку свідчать про зростання ролі безпілотників на полі бою та активне застосування FPV-дронів українськими підрозділами.



Джерело: https://t.me/weukrainetv/136582
