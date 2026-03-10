Российского солдата накажут в Украине за смертный грех

В Сумской области в суд передали обвинительный акт в отношении российского военного, подозреваемого в расстреле пленного украинского пограничника. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Суд над русским морпехом

По данным следствия, 18 июня 2025 вблизи села Мирополье российские военные захватили в плен бойца Государственной пограничной службы Украины. После этого по нему открыли огонь.

На следующий день одного из нападавших — военного 810 отдельной морской пехотинцы Черноморского флота России с позывным "Бурят" взяли в плен украинские защитники.

Следствие установило его причастность к убийству пленного военнослужащего и собрало соответствующие доказательства.

Российскому военному инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы.

