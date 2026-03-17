Російського окупанта катував справжній фашист: навіть розмовляв німецькою

Ткачова Марія
Російський військовий заявив, що нібито став жертвою катувань з боку "фашистів", які, за його словами, спілкувалися німецькою мовою.
Російська пропаганда про катування
Про це повідомляють російські джерела.
За його словами, під час перебування в полоні до нього застосовували тортури із використанням електричного струму. Він стверджує, що його зв’язали, поливали водою та пропускали струм через тіло.
Окрім цього, військовий заявив, що люди, які нібито його катували, перебували у неадекватному стані — могли бути п’яними або під дією наркотиків.
Також він стверджує, що ці особи розмовляли між собою німецькою мовою та сміялися.
Жодних підтверджень або доказів на підтримку цих заяв наразі не надано.
Подібні історії регулярно з’являються в російському інформаційному просторі та використовуються для просування наративів про "іноземну участь" у війні та демонізацію української сторони.