Російського окупанта катував справжній фашист: навіть розмовляв німецькою

Російський військовий заявив, що нібито став жертвою катувань з боку "фашистів", які, за його словами, спілкувалися німецькою мовою.

Російська пропаганда про катування

За його словами, під час перебування в полоні до нього застосовували тортури із використанням електричного струму. Він стверджує, що його зв’язали, поливали водою та пропускали струм через тіло.

Окрім цього, військовий заявив, що люди, які нібито його катували, перебували у неадекватному стані — могли бути п’яними або під дією наркотиків.

Також він стверджує, що ці особи розмовляли між собою німецькою мовою та сміялися.

Жодних підтверджень або доказів на підтримку цих заяв наразі не надано.

Подібні історії регулярно з’являються в російському інформаційному просторі та використовуються для просування наративів про "іноземну участь" у війні та демонізацію української сторони.

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Удари були здійснені 16 березня та в ніч на 17 березня у межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника. Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М2У" у районі Клінців Брянської області рф. Також уражено район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф, яка озброєна береговими ракетними комплексами "Бастіон". Об’єкт розташований поблизу Верхньокурганного на тимчасово окупованій території Криму.

