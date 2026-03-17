Главная Новости Общество Война с Россией Российского оккупанта пытал настоящий фашист: даже говорил по-немецки
commentss НОВОСТИ Все новости

Российского оккупанта пытал настоящий фашист: даже говорил по-немецки

Российский военный заявил о «немецкоязычных палачах»: очередная пропагандистская история

17 марта 2026, 20:32
Ткачова Марія

Российский военный заявил, что якобы стал жертвой пыток со стороны фашистов, которые, по его словам, общались на немецком языке.

Российского оккупанта пытал настоящий фашист: даже говорил по-немецки

Российская пропаганда о пытках

Об этом сообщают российские источники.

По его словам, во время пребывания в плену к нему применяли пытки с использованием электрического тока. Он утверждает, что его связали, поливали водой и пропускали ток через тело.

Кроме этого, военный заявил, что якобы его пытавшие люди находились в неадекватном состоянии — могли быть пьяными или под действием наркотиков.

Также он утверждает, что эти люди разговаривали между собой на немецком языке и смеялись.

Никаких подтверждений или доказательств в поддержку этих заявлений пока не предоставлено.

Подобные истории регулярно появляются в российском информационном пространстве и используются для продвижения нарративов об "иностранном участии" в войне и демонизации украинской стороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Удары были совершены 16 марта и в ночь на 17 марта в рамках мер по снижению наступательного потенциала противника. В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М2У" в районе Клинцев Брянской области России. Также поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, вооруженной береговыми ракетными комплексами "Бастион". Объект расположен вблизи Верхнекурганного на временно оккупированной территории Крыма.



