Российского оккупанта пытал настоящий фашист: даже говорил по-немецки

Ткачова Марія
Российский военный заявил, что якобы стал жертвой пыток со стороны фашистов, которые, по его словам, общались на немецком языке.
Российская пропаганда о пытках
Об этом сообщают российские источники.
По его словам, во время пребывания в плену к нему применяли пытки с использованием электрического тока. Он утверждает, что его связали, поливали водой и пропускали ток через тело.
Кроме этого, военный заявил, что якобы его пытавшие люди находились в неадекватном состоянии — могли быть пьяными или под действием наркотиков.
Также он утверждает, что эти люди разговаривали между собой на немецком языке и смеялись.
Никаких подтверждений или доказательств в поддержку этих заявлений пока не предоставлено.
Подобные истории регулярно появляются в российском информационном пространстве и используются для продвижения нарративов об "иностранном участии" в войне и демонизации украинской стороны.