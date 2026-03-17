Российского оккупанта пытал настоящий фашист: даже говорил по-немецки

Российский военный заявил, что якобы стал жертвой пыток со стороны фашистов, которые, по его словам, общались на немецком языке.

Российская пропаганда о пытках

Об этом сообщают российские источники.

По его словам, во время пребывания в плену к нему применяли пытки с использованием электрического тока. Он утверждает, что его связали, поливали водой и пропускали ток через тело.

Кроме этого, военный заявил, что якобы его пытавшие люди находились в неадекватном состоянии — могли быть пьяными или под действием наркотиков.

Также он утверждает, что эти люди разговаривали между собой на немецком языке и смеялись.

Никаких подтверждений или доказательств в поддержку этих заявлений пока не предоставлено.

Подобные истории регулярно появляются в российском информационном пространстве и используются для продвижения нарративов об "иностранном участии" в войне и демонизации украинской стороны.

