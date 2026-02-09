Російський суд арештував відомого репера Оксимирона через статус «іноагента»

Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга ухвалив рішення про заочний арешт репера Оксимирона (справжнє ім’я — Мирон Федоров). Про це повідомили у пресслужбі петербурзьких судів.

Суд рф арештував репера Оксимирона

Проти музиканта порушено кримінальну справу за ухилення від виконання обов’язків "іноземного агента" (ч. 2 ст. 330.1 Кримінального кодексу РФ). Провадження було відкрито ще у лютому 2024 року.

У травні 2024 року стало відомо, що Оксимирона оголосили в розшук. Відтоді він не перебуває на території Росії, а слідчі дії здійснюються заочно.

Статус "іноземного агента" реперу присвоїло Міністерство юстиції РФ у жовтні 2022 року. Після цього російська влада неодноразово застосовувала адміністративні та кримінальні механізми тиску щодо публічних осіб, які критикують війну та дії Кремля.

Рішення суду означає, що у разі затримання на території РФ музикант підлягатиме негайному взяттю під варту.



