Российский суд арестовал известного рэпера Оксимирона из-за статуса «иноагента»

Смольнский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заочном аресте репера Оксимирона (настоящее имя – Мирон Федоров). Об этом сообщили в пресс-службе петербургских судов.

Суд России арестовал рэпера Оксимирона

Против музыканта возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ). Производство было открыто еще в феврале 2024 года.

В мае 2024 стало известно, что Оксимирона объявили в розыск. С тех пор он не находится на территории России, а следственные действия совершаются заочно.

Статус "иностранного агента" рэперу присвоило Министерство юстиции РФ в октябре 2022 года. После этого российские власти неоднократно применяли административные и уголовные механизмы давления на публичных лиц, критикующих войну и действия Кремля.

Решение суда означает, что при задержании на территории РФ музыкант будет подлежать немедленному заключению под стражу.



