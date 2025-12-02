Українські військові повідомляють про зміну тактики противника на Дніпропетровському напрямку через погіршення погодних умов. Російські підрозділи почали частіше застосовувати механізовані штурмові групи, використовуючи туман та дощ як маскування.

Росіяни використовують туман задля прориву

За інформацією бійців, остання атака складалася з шести одиниць техніки — трьох танків та трьох БМП. Уся техніка була повністю обшита так званими "сарай-магналами" (імпровізованим навісним захистом), проте це не забезпечило росіянам жодної переваги: колона зазнала втрат і була зупинена.

Тактика противника повторюється на різних напрямках: під прикриттям негоди техніка з десантом висувається вперед, після чого штурмова група намагається висадитися в конкретній точці або прорватися якомога глибше в український тил. У деяких випадках такі спроби частково вдаються, але українські сили оборони постійно реагують і знищують ворожі групи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Нардеп Олексій Гончаренко прокоментував виступ Путіна, зазначивши, що російський диктатор знову "вдарився головою" та почав жалітися на пресконференції, ніби його "ображає" Європа.

Путін звинуватив європейські країни у тому, що вони нібито висувають "неприйнятні умови" щодо завершення війни, які заважають Росії рухатися вперед у переговорах. Фактично він намагався перекласти відповідальність за агресію та затягування війни на Захід, водночас продовжуючи вимагати поступок. Також він пригрозив Україні "відповіддю" за удари по танкерам тіньового флоту в Чорному морі, намагаючись зробити вигляд, що ця ситуація є для Кремля "касуc беллі". Гончаренко іронізував, що після таких заяв Путін може "ще й війну почати", вказуючи на абсурдність російської позиції, адже саме Росія вже третій рік веде повномасштабну агресію проти України.

