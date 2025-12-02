Гончаренко гучно висміяв Путіна після нових заяв

Нардеп Олексій Гончаренко прокоментував виступ Путіна, зазначивши, що російський диктатор знову "вдарився головою" та почав жалітися на пресконференції, ніби його "ображає" Європа.

Гончаренко прокоментував заяви Путіна

Путін звинуватив європейські країни у тому, що вони нібито висувають "неприйнятні умови" щодо завершення війни, які заважають Росії рухатися вперед у переговорах. Фактично він намагався перекласти відповідальність за агресію та затягування війни на Захід, водночас продовжуючи вимагати поступок.

Також він пригрозив Україні "відповіддю" за удари по танкерам тіньового флоту в Чорному морі, намагаючись зробити вигляд, що ця ситуація є для Кремля "касуc беллі". Гончаренко іронізував, що після таких заяв Путін може "ще й війну почати", вказуючи на абсурдність російської позиції, адже саме Росія вже третій рік веде повномасштабну агресію проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російський диктатор Володимир Путін повторно закликав іноземних та українських журналістів приїхати до Покровська та Куп’янська, щоб "переконатися, хто контролює місто". Таким чином він продовжує заявляти, що Росія нібито захопила ці населені пункти, хоча доказів цього немає.

Путін також пообіцяв "гарантії безпеки" для медіа, фактично намагаючись створити картинку для власної пропаганди. Це вже не перший раз, коли він озвучує таку пропозицію: у кінці жовтня він заявляв про нібито оточення українських військ у цих містах. Український Генштаб та провідні OSINT-групи повністю спростовують російські твердження. ЗСУ наголошують, що Покровськ і Куп’янськ залишаються під контролем України, а заяви Кремля не мають нічого спільного з реальним станом справ на фронті. У війську навіть іронізують, що "росіянам до Марсу приблизно стільки ж, скільки до контролю над Куп’янськом".

