Нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал выступление Путина, отметив, что российский диктатор снова "ушибся головой" и стал жаловаться на пресс-конференции, будто его "оскорбляет" Европа.

Гончаренко прокомментировал заявления Путина

Путин обвинил европейские страны в том, что они якобы выдвигают "неприемлемые условия" по завершению войны, мешающие России двигаться вперед в переговорах. Фактически он пытался переложить ответственность за агрессию и затягивание войны на Запад, продолжая требовать уступок.

Также он пригрозил Украине "ответом" за удары по танкерам теневого флота в Черном море, пытаясь сделать вид, что эта ситуация является для Кремля "кассу белли". Гончаренко иронизировал, что после таких заявлений Путин может "еще и войну начать", указывая на абсурдность российской позиции, ведь именно Россия уже третий год ведет полномасштабную агрессию против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российский диктатор Владимир Путин повторно призвал иностранных и украинских журналистов приехать в Покровск и Купянск, чтобы "убедиться, кто контролирует город". Таким образом, он продолжает заявлять, что Россия якобы захватила эти населенные пункты, хотя доказательств этого нет.

Путин также пообещал "гарантии безопасности" для медиа, фактически пытаясь создать картинку для пропаганды. Это уже не первый раз, когда он озвучивает такое предложение: в конце октября он заявлял о якобы оцеплении украинских войск в этих городах. Украинский Генштаб и ведущие OSINT-группы полностью опровергают российские утверждения. ВСУ отмечают, что Покровск и Купянск остаются под контролем Украины, а заявления Кремля не имеют ничего общего с реальным положением дел на фронте. В армии даже иронизируют, что "россиянам до Марса примерно столько же, сколько до контроля над Купянском".

