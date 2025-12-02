Куди Путін запрошує українських журналістів

Російський диктатор Володимир Путін повторно закликав іноземних та українських журналістів приїхати до Покровська та Куп’янська, щоб "переконатися, хто контролює місто". Таким чином він продовжує заявляти, що Росія нібито захопила ці населені пункти, хоча доказів цього немає.

Запрошення від Путіна у Покровськ та Купʼянськ

Путін також пообіцяв "гарантії безпеки" для медіа, фактично намагаючись створити картинку для власної пропаганди. Це вже не перший раз, коли він озвучує таку пропозицію: у кінці жовтня він заявляв про нібито оточення українських військ у цих містах.

Український Генштаб та провідні OSINT-групи повністю спростовують російські твердження. ЗСУ наголошують, що Покровськ і Куп’янськ залишаються під контролем України, а заяви Кремля не мають нічого спільного з реальним станом справ на фронті. У війську навіть іронізують, що "росіянам до Марсу приблизно стільки ж, скільки до контролю над Куп’янськом".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Кирило Ганін учора був доставлений до Святошинського територіального центру комплектування, після чого пройшов усі необхідні перевірки та військово-лікарську комісію. Його відібрали до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Ганін неодноразово публічно розповідав, що ще на початку повномасштабного вторгнення намагався мобілізуватися двічі, однак обидва рази отримав відмову. Перший раз — на п’ятий день війни, коли у ТЦК засумнівалися в його здатності виконувати бойові завдання та порадили повернутися додому. Другий раз — після того, як він активно почав вести стрими на підтримку української армії. Тоді йому пояснили, що він приносить більше користі інформаційною підтримкою.

