Куди Путін запрошує українських журналістів

Ткачова Марія
Російський диктатор Володимир Путін повторно закликав іноземних та українських журналістів приїхати до Покровська та Куп’янська, щоб "переконатися, хто контролює місто". Таким чином він продовжує заявляти, що Росія нібито захопила ці населені пункти, хоча доказів цього немає.
Запрошення від Путіна у Покровськ та Купʼянськ
Путін також пообіцяв "гарантії безпеки" для медіа, фактично намагаючись створити картинку для власної пропаганди. Це вже не перший раз, коли він озвучує таку пропозицію: у кінці жовтня він заявляв про нібито оточення українських військ у цих містах.
Український Генштаб та провідні OSINT-групи повністю спростовують російські твердження. ЗСУ наголошують, що Покровськ і Куп’янськ залишаються під контролем України, а заяви Кремля не мають нічого спільного з реальним станом справ на фронті. У війську навіть іронізують, що "росіянам до Марсу приблизно стільки ж, скільки до контролю над Куп’янськом".