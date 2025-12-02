Куда Путин приглашает украинских журналистов

Рубрики
Ткачова Марія
Российский диктатор Владимир Путин повторно призвал иностранных и украинских журналистов приехать в Покровск и Купянск, чтобы "убедиться, кто контролирует город". Таким образом, он продолжает заявлять, что Россия якобы захватила эти населенные пункты, хотя доказательств этого нет.
Приглашение от Путина в Покровск и Купянск
Путин также пообещал гарантии безопасности для медиа, фактически пытаясь создать картинку для собственной пропаганды. Это уже не первый раз, когда он озвучивает такое предложение: в конце октября он заявлял о якобы оцеплении украинских войск в этих городах.
Украинский Генштаб и ведущие OSINT-группы полностью опровергают российские утверждения. ВСУ отмечают, что Покровск и Купянск остаются под контролем Украины, а заявления Кремля не имеют ничего общего с реальным положением дел на фронте. В армии даже иронизируют, что "россиянам до Марса примерно столько же, сколько для контроля над Купянском".