Кирило Ганін учора був доставлений до Святошинського територіального центру комплектування, після чого пройшов усі необхідні перевірки та військово-лікарську комісію. Його відібрали до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Кирило Ганін

Ганін неодноразово публічно розповідав, що ще на початку повномасштабного вторгнення намагався мобілізуватися двічі, однак обидва рази отримав відмову. Перший раз — на п’ятий день війни, коли у ТЦК засумнівалися в його здатності виконувати бойові завдання та порадили повернутися додому. Другий раз — після того, як він активно почав вести стрими на підтримку української армії. Тоді йому пояснили, що він приносить більше користі інформаційною підтримкою.

Сам актор не приховував, що не має жодної броні й завжди був готовий піти служити, якщо його викличуть. Тепер він офіційно долучився до ЗСУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Данило Гетманцев публічно звернув увагу на те, що нинішня політична ситуація в Україні є однією з найгостріших від моменту повномасштабного вторгнення. На його думку, причиною кризи стали посадовці, які зловживали владою, займаючись корупційними схемами замість служіння державі.

Він зазначив, що процес очищення влади вже розпочався та триватиме надалі, адже це не просто питання ефективності, а питання державної честі. Водночас Гетманцев розкритикував частину депутатів за дії, що лише поглиблюють кризу — блокування трибуни, конфлікти між фракціями та з’ясування стосунків усередині парламенту. За його словами, політичні суперечки сьогодні несуть надзвичайні ризики: під загрозою можуть опинитися ухвалення бюджету, співпраця з МВФ, макрофінансова підтримка Європейського Союзу та стабільне фінансування ЗСУ.

