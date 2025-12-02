logo_ukra

Відомий комік Кирило Ганін мобілізувався до лав ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий комік Кирило Ганін мобілізувався до лав ЗСУ

Комік та актор Кирило Ганін після кількох невдалих спроб нарешті мобілізувався до лав ЗСУ

2 грудня 2025, 17:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кирило Ганін учора був доставлений до Святошинського територіального центру комплектування, після чого пройшов усі необхідні перевірки та військово-лікарську комісію. Його відібрали до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Відомий комік Кирило Ганін мобілізувався до лав ЗСУ

Кирило Ганін

Ганін неодноразово публічно розповідав, що ще на початку повномасштабного вторгнення намагався мобілізуватися двічі, однак обидва рази отримав відмову. Перший раз — на п’ятий день війни, коли у ТЦК засумнівалися в його здатності виконувати бойові завдання та порадили повернутися додому. Другий раз — після того, як він активно почав вести стрими на підтримку української армії. Тоді йому пояснили, що він приносить більше користі інформаційною підтримкою.

Сам актор не приховував, що не має жодної броні й завжди був готовий піти служити, якщо його викличуть. Тепер він офіційно долучився до ЗСУ.

