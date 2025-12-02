Известный комик Кирилл Ганин мобилизовался в ряды ВСУ

Кирилл Ганин вчера был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, после чего прошел все необходимые проверки и военно-врачебную комиссию. Его отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Кирилл Ганин

Ганин не раз публично рассказывал, что еще в начале полномасштабного вторжения пытался мобилизоваться дважды, однако оба раза получил отказ. Первый раз – на пятый день войны, когда в ТЦК усомнились в его способности выполнять боевые задания и посоветовали вернуться домой. Второй раз после того, как он активно начал вести сдержанность в поддержку украинской армии. Тогда ему объяснили, что он приносит больше пользы информационной поддержке.

Сам актер не скрывал, что у него нет никакой брони и всегда был готов пойти служить, если его вызовут. Теперь он официально присоединился к ВСУ.

