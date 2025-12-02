Украинские военные сообщают об изменении тактики противника на Днепропетровском направлении из-за ухудшения погодных условий. Российские подразделения стали чаще применять механизированные штурмовые группы, используя туман и дождь в качестве маскировки.

Россияне используют туман для прорыва

По информации бойцов, последняя атака состояла из шести единиц техники – трех танков и трех БМП. Вся техника была полностью обшита так называемыми "сарай-магналами" (импровизированной навесной защитой), однако это не обеспечило россиянам никакого преимущества: колонна понесла потери и была остановлена.

Тактика противника повторяется по разным направлениям: под прикрытием непогоды техника с десантом выдвигается вперед, после чего штурмовая группа пытается высадиться в конкретной точке или прорваться как можно глубже в украинский тыл. В некоторых случаях такие попытки частично предпринимаются, но украинские силы обороны постоянно реагируют и уничтожают вражеские группы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал выступление Путина, отметив, что российский диктатор снова "ударился головой" и начал жаловаться на пресс-конференции, будто его "оскорбляет" Европа.

Путин обвинил европейские страны в том, что они якобы выдвигают "неприемлемые условия" по завершению войны, мешающие России двигаться вперед в переговорах. Фактически он пытался переложить ответственность за агрессию и затягивание войны на Запад, продолжая требовать уступок. Также он пригрозил Украине "ответом" за удары по танкерам теневого флота в Черном море, пытаясь сделать вид, что эта ситуация является для Кремля "кассу белли". Гончаренко иронизировал, что после подобных заявлений Путин может "еще и войну начать", указывая на абсурдность российской позиции, ведь именно Россия уже третий год ведет полномасштабную агрессию против Украины.

