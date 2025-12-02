Российский прорыв в Днепропетровской области

Рубрики
Ткачова Марія
Украинские военные сообщают об изменении тактики противника на Днепропетровском направлении из-за ухудшения погодных условий. Российские подразделения стали чаще применять механизированные штурмовые группы, используя туман и дождь в качестве маскировки.
Россияне используют туман для прорыва
По информации бойцов, последняя атака состояла из шести единиц техники – трех танков и трех БМП. Вся техника была полностью обшита так называемыми "сарай-магналами" (импровизированной навесной защитой), однако это не обеспечило россиянам никакого преимущества: колонна понесла потери и была остановлена.
Тактика противника повторяется по разным направлениям: под прикрытием непогоды техника с десантом выдвигается вперед, после чего штурмовая группа пытается высадиться в конкретной точке или прорваться как можно глубже в украинский тыл. В некоторых случаях такие попытки частично предпринимаются, но украинские силы обороны постоянно реагируют и уничтожают вражеские группы.