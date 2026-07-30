Російський обстріл України зачепив Польщу: прем'єр Туск підтвердив падіння ракети Х-101

Під час чергової масованої повітряної атаки Росії проти України на території Польщі зафіксували серйозне надзвичайне надходження. У Люблінському воєводстві, а саме в межах населеного пункту Тарнова-Колонія, приземлився ворожий боєприпас. На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

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Глава польського уряду Дональд Туск під час спеціального засідання у регіоні зазначив, що оборонні структури, включаючи авіацію, зреагували на загрозу миттєво. За даними канцелярії прем’єр-міністра, наразі тривають детальні експертизи об'єкта.

Польські військові повністю контролювали траєкторію повітряної цілі та тримали зброю напоготові.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ", — наголосив Дональд Туск.

Він також озвучив головну версію слідства щодо походження цього об'єкта.

"Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", — заявив очільник уряду Польщі.

Паралельно про приналежність ракети до російського арсеналу Х-101 поінформував і керівник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга. Крім того, у мережі з'явилися кадри з камер відеонагляду Люблінського воєводства, які зафіксували безпосередній момент падіння повітряного об'єкта.

Через інцидент польське керівництво провело низку термінових консультацій. Дональд Туск разом із керівником оборонного відомства Владиславом Косіняком-Камишем оперативно обговорили ситуацію з президентом країни Каролем Навроцьким.

Для польських військових ці години стали серйозним випробуванням через високу інтенсивність ударів РФ по сусідній Україні.

"Надзвичайно важка ніч", — саме так описав роботу національних сил протиповітряної оборони міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.