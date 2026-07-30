Російський обстріл України зачепив Польщу: прем'єр Туск підтвердив падіння ракети Х-101

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Недилько Ксения
Під час чергової масованої повітряної атаки Росії проти України на території Польщі зафіксували серйозне надзвичайне надходження. У Люблінському воєводстві, а саме в межах населеного пункту Тарнова-Колонія, приземлився ворожий боєприпас. На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.
Ілюстративне фото
Глава польського уряду Дональд Туск під час спеціального засідання у регіоні зазначив, що оборонні структури, включаючи авіацію, зреагували на загрозу миттєво. За даними канцелярії прем’єр-міністра, наразі тривають детальні експертизи об'єкта.
Польські військові повністю контролювали траєкторію повітряної цілі та тримали зброю напоготові.
Він також озвучив головну версію слідства щодо походження цього об'єкта.
Паралельно про приналежність ракети до російського арсеналу Х-101 поінформував і керівник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга. Крім того, у мережі з'явилися кадри з камер відеонагляду Люблінського воєводства, які зафіксували безпосередній момент падіння повітряного об'єкта.
Через інцидент польське керівництво провело низку термінових консультацій. Дональд Туск разом із керівником оборонного відомства Владиславом Косіняком-Камишем оперативно обговорили ситуацію з президентом країни Каролем Навроцьким.
Для польських військових ці години стали серйозним випробуванням через високу інтенсивність ударів РФ по сусідній Україні.