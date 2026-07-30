Российский обстрел Украины задел Польшу: премьер Туск подтвердил падение ракеты Х-101

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Недилько Ксения
Во время очередной массированной воздушной атаки России против Украины на территории Польши зафиксировали серьезное чрезвычайное поступление. В Люблинском воеводстве, а именно в пределах населённого пункта Тарнова-Колония, приземлился вражеский боеприпас. К счастью, в результате этого события никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.
Иллюстративное фото
Глава польского правительства Дональд Туск во время специального заседания в регионе отметил , что оборонные структуры, включая авиацию, среагировали на угрозу мгновенно. По данным канцелярии премьер-министра, продолжаются детальные экспертизы объекта.
Польские военные полностью контролировали траекторию воздушной цели и держали оружие наготове.
Он также озвучил главную версию следствия по происхождению этого объекта.
Параллельно о принадлежности ракеты к российскому арсеналу Х-101 проинформировал и руководитель украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. Кроме того, в сети появились кадры камер видеонаблюдения Люблинского воеводства, которые зафиксировали непосредственный момент падения воздушного объекта.
По инциденту польское руководство провело ряд срочных консультаций. Дональд Туск вместе с руководителем оборонного ведомства Владиславом Косиняком-Камышем оперативно обсудили ситуацию с президентом страны Каролем Навроцким.
Для польских военных эти часы стали серьезным испытанием из-за высокой интенсивности ударов РФ по соседней Украине.