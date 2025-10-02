logo_ukra

Російський генерал назвав абсурдні цифри загиблих українців на війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Російський генерал назвав абсурдні цифри загиблих українців на війні

Командир "Ахмату" Апті Алаудінов заявив про "2 млрд загиблих українців" на війні проти Росії.

2 жовтня 2025, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росії прозвучала несподівана та абсурдна заява про втрати Україні на війні. Командир спецзагону "Ахмат" Апті Алаудінов у ефірі державного телеканалу "Россия 1" заявив, що під час війни загинуло нібито "2 мільярди українців".

Російський генерал назвав абсурдні цифри загиблих українців на війні

Апті Алаудінов. Фото з відкритих джерел

Апті Алаудінов, який має звання генерал-лейтенанта і відомий як один із близьких соратників Рамзана Кадирова, зробив цю заяву, коментуючи можливість передачі Україні далекобійної зброї зі США, зокрема ракет "Томагавк".

"Зараз їм дадуть "Томагавки". Якщо про них заговорили, повірте, вони їм 100% дадуть. Тепер питання, що вони змінять? Ось дали "Томагавки", дали 140 млрд євро… Питання. Вони можуть оживити близько 2 млрд українців, які вже загинули? Ні", – заявив Алаудінов.

Зауважимо абсурдність заяви Алаудінова, адже чисельність населення України на початок 2022 року становила близько 41 мільйона осіб, а населення всієї планети нещодавно перевищило 8 млрд людей. Для порівняння, найбільш населена країна світу Індія, має приблизно 1,43 млрд громадян. Таким чином, наведені російським генералом цифри не мають нічого спільного з реальністю.

Востаннє президент України Володимир Зеленський повідомляв про втрати на війні у лютому цього року. За його словами, на війні загинуло понад 46 тисяч українських військовослужбовців. Десятки тисяч залишаються зниклими безвісти, а близько 380 тисяч отримали поранення.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії становлять понад 1,11 мільйона осіб бойового складу. Статистика включає загиблих та поранених.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Апті Алаудінов заявляв про нібито 1,7 мільйона українців, які загинули на війні. Цю заяву назвали фейком в Центрі протидії дезінформації.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі відреагували на можливість США передати Україні ракети Tomahawk.



