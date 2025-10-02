Российский генерал назвал абсурдные цифры погибших украинцев на войне

В России прозвучало неожиданное и абсурдное заявление о потерях Украины на войне. Командир спецотряда "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире государственного телеканала "Россия 1" заявил, что во время войны погибли якобы "2 миллиарда украинцев".

Апти Алаудинов. Фото из открытых источников

Апти Алаудинов, имеющий звание генерал-лейтенанта и известный как один из близких соратников Рамзана Кадырова, сделал это заявление, комментируя возможность передачи Украине дальнобойного оружия из США, в частности, ракет "Томагавк".

"Сейчас им дадут "Томагавки". Если о них заговорили, поверьте, они им 100% дадут. Теперь вопрос, что они изменят? Вот дали "Томагавки", дали 140 млрд евро… Вопрос. Они могут оживить около 2 млрд украинцев, уже погибших? Нет", – заявил Алаудинов.

Заметим абсурдность заявления Алаудинова, ведь численность населения Украины на начало 2022 года составляла около 41 миллиона человек, а население всей планеты недавно превысило 8 млрд. человек. Для сравнения, наиболее населенная страна мира Индия имеет примерно 1,43 млрд граждан. Таким образом, приведенные российским генералом цифры не имеют ничего общего с реальностью.

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский сообщал о потерях на войне в феврале этого года. По его словам, на войне погибли более 46 тысяч украинских военнослужащих. Десятки тысяч остаются пропавшими без вести, а около 380 тысяч получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, потери России составляют более 1,11 миллиона человек боевого состава. Статистика включает в себя погибших и раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Апти Алаудинов заявлял о якобы 1,7 миллиона украинцев, погибших на войне. Это заявление назвали фейком в Центре противодействия дезинформации.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на возможность США передать Украине ракеты Tomahawk.