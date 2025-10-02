logo

Российский генерал назвал абсурдные цифры погибших украинцев на войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский генерал назвал абсурдные цифры погибших украинцев на войне

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил о "2 млрд погибших украинцев" на войне против России.

2 октября 2025, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В России прозвучало неожиданное и абсурдное заявление о потерях Украины на войне. Командир спецотряда "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире государственного телеканала "Россия 1" заявил, что во время войны погибли якобы "2 миллиарда украинцев".

Российский генерал назвал абсурдные цифры погибших украинцев на войне

Апти Алаудинов. Фото из открытых источников

Апти Алаудинов, имеющий звание генерал-лейтенанта и известный как один из близких соратников Рамзана Кадырова, сделал это заявление, комментируя возможность передачи Украине дальнобойного оружия из США, в частности, ракет "Томагавк".

"Сейчас им дадут "Томагавки". Если о них заговорили, поверьте, они им 100% дадут. Теперь вопрос, что они изменят? Вот дали "Томагавки", дали 140 млрд евро… Вопрос. Они могут оживить около 2 млрд украинцев, уже погибших? Нет", – заявил Алаудинов.

Заметим абсурдность заявления Алаудинова, ведь численность населения Украины на начало 2022 года составляла около 41 миллиона человек, а население всей планеты недавно превысило 8 млрд. человек. Для сравнения, наиболее населенная страна мира Индия имеет примерно 1,43 млрд граждан. Таким образом, приведенные российским генералом цифры не имеют ничего общего с реальностью.

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский сообщал о потерях на войне в феврале этого года. По его словам, на войне погибли более 46 тысяч украинских военнослужащих. Десятки тысяч остаются пропавшими без вести, а около 380 тысяч получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, потери России составляют более 1,11 миллиона человек боевого состава. Статистика включает в себя погибших и раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Апти Алаудинов заявлял о якобы 1,7 миллиона украинцев, погибших на войне. Это заявление назвали фейком в Центре противодействия дезинформации.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на возможность США передать Украине ракеты Tomahawk.



