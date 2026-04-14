Російський газ знову вільно буде надходити до ЄС: Зеленський вразив заявою

Ремонтні роботи на магістральному нафтопроводі "Дружба" планують завершити до кінця квітня, після чого очікується поступове відновлення транзиту нафти до країн Європи. Переривання постачання виникло через пошкодження об’єктів інфраструктури внаслідок атак. Відновлювальний процес здійснюється у взаємодії з Україною та за фінансової й технічної підтримки Європейського Союзу.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонтні заходи перебувають на завершальному етапі. За його словами, запуск системи транспортування очікується вже протягом найближчих тижнів. Він також наголосив, що темпи відновлення виявилися швидшими, ніж прогнозувалося раніше, а головним завданням є повернення стабільного постачання енергоресурсів на європейський ринок.

Окремо підкреслюється, що йдеться саме про відновлення працездатності трубопровідної системи, а не про повну реконструкцію всієї пов’язаної інфраструктури, включно зі сховищами та допоміжними вузлами. Раніше через цей маршрут здійснювалося постачання сировини до Угорщини та Словаччини, а також частково до країн Балканського регіону, що робило його важливою ланкою енергетичної логістики Європи.

Зупинка транспортування стала наслідком серії ударів 27 січня 2026 року, які спричинили серйозні пошкодження системи. Особливо постраждали як самі трубопровідні ділянки, так і внутрішні технологічні компоненти. Під час інциденту було знищено резервуар приблизно на 25 тисяч кубометрів нафти, що викликало масштабну пожежу та призвело до відмови систем контролю й управління потоками.

Як зазначав президент, складність відновлення полягає в тому, що значна частина критично важливих елементів розташована всередині системи й не піддається зовнішній оцінці. Саме тому відновлювальні роботи включають комплексний підхід: заміну пошкодженого обладнання, відновлення автоматизованих систем контролю та стабілізацію резервуарних потужностей.

