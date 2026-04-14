Российский газ снова свободно будет поступать в ЕС: Зеленский поразил заявлением

Ремонтные работы на магистральном нефтепроводе "Дружба" планируют завершить до конца апреля, после чего ожидается постепенное возобновление транзита нефти в страны Европы. Прерывание поставок возникло из-за повреждений объектов инфраструктуры в результате атак. Восстановительный процесс осуществляется во взаимодействии с Украиной и при финансовой и технической поддержке Европейского Союза.

В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные мероприятия находятся на завершающем этапе. По его словам, запуск системы транспортировки ожидается уже в ближайшие недели. Он также подчеркнул, что темпы восстановления оказались быстрее, чем прогнозировалось ранее, а главной задачей является возвращение стабильных поставок энергоресурсов на европейский рынок.

Отдельно подчеркивается, что речь идет именно о восстановлении работоспособности трубопроводной системы, а не о полной реконструкции всей связанной инфраструктуры, включая хранилища и вспомогательные узлы. Ранее через этот маршрут осуществлялись поставки сырья в Венгрию и Словакию, а также частично в страны Балканского региона, что делало его важным звеном энергетической логистики Европы.

Остановка транспортировки стала следствием серии ударов 27 января 2026 года, которые повлекли за собой серьезные повреждения системы. Особенно пострадали как сами трубопроводные участки, так и внутренние технологические компоненты. Во время инцидента был уничтожен резервуар примерно на 25 тысяч кубометров нефти, что вызвало масштабный пожар и привело к отказу систем контроля и управления потоками.

Как отмечал президент, сложность обновления состоит в том, что значительная часть критически важных элементов расположена внутри системы и не поддается внешней оценке. Именно поэтому восстановительные работы включают в себя комплексный подход: замену поврежденного оборудования, восстановление автоматизированных систем контроля и стабилизацию резервуарных мощностей.

