Жорсткий удар по Печенізькому водосховищу не просто так: розкрито страшну правду про задум РФ

Російська армія продовжує цілеспрямовані удари по дамбі Печенізького водосховища, намагаючись послабити можливості забезпечення українських військових на фронті. Такі дії спрямовані передусім на порушення логістичних ланцюгів, які є критично важливими для ефективної оборони. Про це заявив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, коментуючи ситуацію в ефірі.

За його оцінкою, російські сили свідомо обирають об’єкти інфраструктури як цілі, адже розуміють їхню ключову роль у забезпеченні бойових підрозділів усім необхідним — від боєприпасів до техніки та пального.

Експерт наголосив, що саме своєчасне постачання ресурсів часто визначає успіх або провал операцій. Якщо українські сили мають достатній обсяг ресурсів у потрібний момент і в конкретному місці, це дає перевагу на полі бою. Водночас будь-які перебої або затримки у постачанні можуть суттєво ускладнити ситуацію та створити ризики для оборони.

За словами Селезньова, атаки на дамбу мають чітко визначену мету — уповільнити переміщення ресурсів і техніки. Особливо це відчутно у Харківській області, де кількість транспортних маршрутів і логістичних вузлів є обмеженою. У разі пошкодження таких об’єктів навантаження на інші шляхи різко зростає, що ускладнює оперативне забезпечення підрозділів.

Він також підкреслив, що подібна тактика відповідає загальній стратегії ведення війни з боку Росії, яка передбачає системний тиск на критичну інфраструктуру. Такі удари мають не лише військову, а й психологічну мету — послабити стійкість оборони та створити додаткові труднощі для української сторони.

