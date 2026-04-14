Жестокий удар по Печенежскому водохранилищу не просто так: раскрыта страшная правда о замысле РФ

Российская армия продолжает целенаправленные удары по дамбе Печенежского водохранилища, пытаясь ослабить возможности обеспечения украинских военных на фронте. Такие действия направлены прежде всего на нарушение логистических цепей, которые критически важны для эффективной обороны. Об этом заявил военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя ситуацию в эфире.

По его оценке, российские силы сознательно выбирают объекты инфраструктуры как цели, понимая их ключевую роль в обеспечении боевых подразделений всем необходимым — от боеприпасов до техники и горючего.

Эксперт подчеркнул, что именно своевременная поставка ресурсов часто определяет успех или провал операций. Если украинские силы имеют достаточный объем ресурсов в нужный момент и в конкретном месте, это предпочитает поле боя. В то же время, любые перебои или задержки в поставках могут существенно усложнить ситуацию и создать риски для обороны.

По словам Селезнева, атаки на дамбу преследуют четко определенную цель — замедлить перемещение ресурсов и техники. Особенно это ощутимо в Харьковской области, где количество транспортных маршрутов и логистических узлов ограничено. При повреждении таких объектов нагрузка на другие пути резко возрастает, что усложняет оперативное обеспечение подразделений.

Он также подчеркнул, что подобная тактика отвечает общей стратегии ведения войны со стороны России, предусматривающей системное давление на критическую инфраструктуру. Такие удары преследуют не только военную, но и психологическую цель — ослабить устойчивость обороны и создать дополнительные трудности для украинской стороны.

