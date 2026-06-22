Російський флот натягнув «москітну сітку» проти українських дронів: фото викликало хвилю насмішок

Російський військово-морський флот продемонстрував незвичний спосіб захисту своїх кораблів від українських безпілотників. У Балтійському морі сфотографували великий десантний корабель "Олександр Шабалін", надбудову якого накрили тонкою зеленою сіткою, що зовні нагадує звичайну садову або навіть москітну сітку.

Корабель Балтійського флоту "Олександр Шабалін"

Фотографія швидко поширилася в соціальних мережах і викликала жваве обговорення навіть серед російських військових блогерів. Багато коментаторів поставили під сумнів ефективність такого захисту, наголошуючи, що він навряд чи здатний зупинити сучасні ударні безпілотники, які активно використовуються Україною для атак на військові об'єкти РФ.

Втім, аналітики вважають, що сама поява подібних конструкцій є показовою. За останній рік захисні сітки почали встановлювати не лише на надводних кораблях, а й на підводних човнах різних російських флотів – від Чорного моря до Далекого Сходу. Нещодавно аналогічні конструкції були помічені навіть на базі стратегічних атомних субмарин у Тихому океані, за тисячі кілометрів від українського фронту.

Експерти зазначають, що такі сітки можуть створити певні труднощі для найменших FPV-дронів із невеликими бойовими частинами. Однак проти більших ударних безпілотників або морських дронів вони практично безсилі. Крім того, українські оператори вже неодноразово демонстрували здатність проводити апарати через вузькі отвори та складні перешкоди.

На думку оглядачів, головне значення цієї імпровізованої системи захисту полягає не стільки у фізичній безпеці кораблів, скільки у психологічному ефекті. Сам факт того, що російські моряки почали вкривати бойові кораблі подібними конструкціями навіть у відносно безпечних районах Балтійського моря, свідчить про кардинальну зміну уявлень про загрози на сучасному морському театрі бойових дій.

Аналітики підсумовують: українські безпілотники змусили російський флот шукати захист там, де ще недавно про нього навіть не замислювалися.

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