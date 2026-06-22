Российский флот натянул «москитную сетку» против украинских дронов: фото вызвало волну насмешек

Российский военно-морской флот продемонстрировал необычный способ защиты кораблей от украинских беспилотников. В Балтийском море сфотографировали большой десантный корабль "Александр Шабалин", надстройку которого накрыли тонкой зеленой сеткой, напоминающей внешне обычную садовую или даже москитную сетку.

Корабль Балтийского флота "Александр Шабалин

Фотография быстро распространилась в социальных сетях и вызвала оживленное обсуждение даже среди российских военных блоггеров. Многие комментаторы подвергли сомнению эффективность такой защиты, отмечая, что он вряд ли способен остановить современные ударные беспилотники, активно используемые Украиной для атак на военные объекты РФ.

Впрочем, аналитики считают, что само появление подобных конструкций показательно. За последний год защитные сетки начали устанавливать не только на надводных кораблях, но и на подлодках разных российских флотов – от Черного моря до Дальнего Востока. Недавно аналогичные конструкции были замечены даже на базе стратегических атомных субмарин в Тихом океане, в тысячах километров от украинского фронта.

Эксперты отмечают, что такие сетки могут создать определенные трудности для самых маленьких FPV-дронов с небольшими боевыми частями. Однако против больших ударных беспилотников или морских дронов они практически бессильны. Кроме того, украинские операторы уже неоднократно демонстрировали способность производить аппараты через узкие отверстия и сложные препятствия.

По мнению обозревателей, главное значение этой импровизированной системы защиты состоит не столько в физической безопасности кораблей, сколько в психологическом эффекте. Сам факт того, что русские моряки начали укрывать боевые корабли подобными конструкциями даже в относительно безопасных районах Балтийского моря, свидетельствует о кардинальном изменении представлений об угрозах на современном морском театре боевых действий.

Аналитики заключают: украинские беспилотники заставили российский флот искать защиту там, где еще недавно о нем даже не задумывались.

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