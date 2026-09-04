Російський дрон атакував центральну будівлю СБУ в Києві: Президент анонсував відповідь (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на головний офіс Служби безпеки України, розташований у самому центрі Києва. Про надзвичайну подію та розмову з новопризначеним керівником відомства Олександром Покладом у своєму терміновому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський. За словами Глави держави, ворожий безпілотний апарат поцілив у будівлю на вулиці Володимирській, що розташована прямо навпроти історичного Софійського собору.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: "Українська Правда"

"Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом, — поінформував Володимир Зеленський. — На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору".

Президент зазначив, що на місці інциденту оперативно розгорнули роботу рятувальники, медики та інші профільні фахівці. Усім громадянам, які отримали травми чи поранення внаслідок вибуху, держава гарантує повний обсяг медичної та психологічної підтримки.

"Всі екстрені служби на місці, — підкреслив Глава держави. — Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу".

Аналізуючи траєкторію та характер влучання, верховний головнокомандувач наголосив на очевидному замовній спрямованості цієї атаки з боку Кремля. Російські військові намагалися ліквідувати керівництво української спецслужби.

"Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі", — констатував Президент.

Зважаючи на зухвалість ворожого нападу, українське військово-політичне керівництво вже розробляє заходи у відповідь. Зеленський чітко дав зрозуміти, що цей терористичний акт росіян не залишиться безкарним.

"Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене, — резюмував Володимир Зеленський. — Наші військові підтримають цю відповідь. Слава Україні!".

ОНОВЛЕНО: Віталій Кличко, міський голова Києва о 16:12: "Уже пʼятеро постраждалих у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА. Чотирьох поранених медики госпіталізували".

Віталій Кличко о 16:33: "Уже відомо про 7 постраждалих у Шевченківському районі. Шестеро поранених — у стаціонарах міських лікарень".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін наказав атакувати київське летовище перед візитом Віткоффа та Кушнера.