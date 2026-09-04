Російський дрон атакував центральну будівлю СБУ в Києві: Президент анонсував відповідь (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на головний офіс Служби безпеки України, розташований у самому центрі Києва. Про надзвичайну подію та розмову з новопризначеним керівником відомства Олександром Покладом у своєму терміновому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський. За словами Глави держави, ворожий безпілотний апарат поцілив у будівлю на вулиці Володимирській, що розташована прямо навпроти історичного Софійського собору.
Наслідки обстрілу Києва. Фото: "Українська Правда"
Президент зазначив, що на місці інциденту оперативно розгорнули роботу рятувальники, медики та інші профільні фахівці. Усім громадянам, які отримали травми чи поранення внаслідок вибуху, держава гарантує повний обсяг медичної та психологічної підтримки.
Аналізуючи траєкторію та характер влучання, верховний головнокомандувач наголосив на очевидному замовній спрямованості цієї атаки з боку Кремля. Російські військові намагалися ліквідувати керівництво української спецслужби.
Зважаючи на зухвалість ворожого нападу, українське військово-політичне керівництво вже розробляє заходи у відповідь. Зеленський чітко дав зрозуміти, що цей терористичний акт росіян не залишиться безкарним.
ОНОВЛЕНО: Віталій Кличко, міський голова Києва о 16:12: "Уже пʼятеро постраждалих у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА. Чотирьох поранених медики госпіталізували".
Віталій Кличко о 16:33: "Уже відомо про 7 постраждалих у Шевченківському районі. Шестеро поранених — у стаціонарах міських лікарень".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін наказав атакувати київське летовище перед візитом Віткоффа та Кушнера.