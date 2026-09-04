Кремль знав: чому Путін наказав атакувати київське летовище перед візитом Віткоффа та Кушнера

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Недилько Ксения
Російська повітряна атака на київський аеропорт "Жуляни" не мала реального військового значення, а була виключно політичним жестом залякування американських дипломатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, деталізувавши наслідки ворожого прильоту. За його словами, під удар потрапив металобрухт, який роками стояв без діла.
Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Найбільш сенсаційною деталлю цієї поїздки мала стати спроба розблокувати авіасполучення з Борисполем, яка перебувала на стадії фінальних погоджень із Вашингтоном. Проте черговий обстріл столиці з боку окупантів вніс радикальні корективи, а цілями для атаки стали списані борти.
На переконання нардепа, такий крок з боку керівництва країни-агресорки є абсолютно свідомим та демонстративним руйнуванням будь-яких дипломатичних зусиль. Москва чітко продемонструвала небажання йти на компроміси, знаючи логістичні наміри спецпосланців.
Незважаючи на знищення літаків в аеропорту та очевидну зміну логістики, візит американських представників до України не скасовується. Замість авіаперельоту топделегація США скористається залізницею або автотранспортом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів чергові
телефонні переговори з офіційними представниками Президента США Дональда Трампа
— Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою розмови стало
узгодження майбутнього візиту американської делегації до Києва, який має
допомогти у розробці рішень для завершення війни.