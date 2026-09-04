Кремль знав: чому Путін наказав атакувати київське летовище перед візитом Віткоффа та Кушнера

Російська повітряна атака на київський аеропорт "Жуляни" не мала реального військового значення, а була виключно політичним жестом залякування американських дипломатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, деталізувавши наслідки ворожого прильоту. За його словами, під удар потрапив металобрухт, який роками стояв без діла.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер

"Віткофф та Кушнер мали прилетіти до Києва в неділю після відвідин Москви в суботу", — нагадав первинний графік закордонних гостей парламентар.

Найбільш сенсаційною деталлю цієї поїздки мала стати спроба розблокувати авіасполучення з Борисполем, яка перебувала на стадії фінальних погоджень із Вашингтоном. Проте черговий обстріл столиці з боку окупантів вніс радикальні корективи, а цілями для атаки стали списані борти.

"І от декілька хвилин тому назад росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах, — зазначив Олексій Гончаренко. — Попередньо приліт в два старих літака — Як-40. Це старий радянський пасажирський літак. Показово, що ці Як-і не літали вже і до війни".

На переконання нардепа, такий крок з боку керівництва країни-агресорки є абсолютно свідомим та демонстративним руйнуванням будь-яких дипломатичних зусиль. Москва чітко продемонструвала небажання йти на компроміси, знаючи логістичні наміри спецпосланців.

"По суті, Путін посилає сигнал американцям — домовлятись не хочу і не буду, — переконаний Олексій Гончаренко. — Інакше навіщо ось цей демонстративний удар? Незрозуміло. Очевидно, що він також в курсі ідеї того, що Віткофф та Кушнер мали прилетіти з Москви до Києва".

Незважаючи на знищення літаків в аеропорту та очевидну зміну логістики, візит американських представників до України не скасовується. Замість авіаперельоту топделегація США скористається залізницею або автотранспортом.

"Тому скоріш за все Віткофф та Кушнер ПРИЇДУТЬ до Києва в неділю", — резюмував народний депутат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з офіційними представниками Президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою розмови стало узгодження майбутнього візиту американської делегації до Києва, який має допомогти у розробці рішень для завершення війни.



