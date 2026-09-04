Кремль знал: почему Путин приказал атаковать киевский аэродром перед визитом Уиткоффа и Кушнера

Российская воздушная атака на киевский аэропорт Жуляны не имела реального военного значения, а была исключительно политическим жестом запугивания американских дипломатов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, детализировав последствия вражеского прилета. По его словам, под удар попал металлолом, который годами стоял без дела.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

"Уиткофф и Кушнер должны были прилететь в Киев в воскресенье после посещения Москвы в субботу", — напомнил первоначальный график зарубежных гостей парламентарий.

Наиболее сенсационной деталью этой поездки должна была стать попытка разблокировать авиасообщение с Борисполем, находившееся на стадии финальных согласований с Вашингтоном. Однако очередной обстрел столицы со стороны оккупантов внес радикальные коррективы, а целями для атаки стали списанные борта.

"И вот несколько минут тому назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах, – отметил Алексей Гончаренко. — Предварительно прилет в два старых самолета – Як-40. Это старый советский пассажирский самолет. Показательно, что эти Яки не летали уже и до войны".

По убеждению нардепа, такой шаг со стороны руководства страны-агрессорки абсолютно сознательно и демонстративно разрушает любые дипломатические усилия. Москва ясно продемонстрировала нежелание идти на компромиссы, зная логистические намерения спецпосланников.

"По сути, Путин посылает сигнал американцам – договариваться не хочу и не буду, – убежден Алексей Гончаренко. — Иначе, зачем вот этот демонстративный удар? Непонятно. Очевидно, он также в курсе идеи того, что Уиткофф и Кушнер должны были прилететь из Москвы в Киев".

Несмотря на уничтожение самолетов в аэропорту и очевидное изменение логистики, визит американских представителей в Украину не отменяется. Вместо авиаперелета топделегация США воспользуется железной дорогой или автотранспортом.

"Поэтому, скорее всего, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье", — резюмировал народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные телефонные переговоры с официальными представителями Президента США Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой разговора стало согласование предстоящего визита американской делегации в Киев, который должен помочь в разработке решений для завершения войны.



