Российский дрон атаковал центральное здание СБУ в Киеве: Президент анонсировал ответ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские оккупационные войска совершили целенаправленную атаку на главный офис Службы безопасности Украины, расположенный в самом центре Киева. О чрезвычайном событии и разговоре с новоназначенным руководителем ведомства Александром Покладом в своем срочном обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По словам Главы государства, вражеский беспилотный аппарат попал в здание на улице Владимирской, расположенное прямо напротив исторического Софийского собора.

Последствия обстрела Киева. Фото: "Украинская Правда"

"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом, – проинформировал Владимир Зеленский. — К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора".

Президент отметил, что на месте инцидента оперативно развернули работу спасатели, медики и другие профильные специалисты. Всем гражданам, получившим травмы или ранения в результате взрыва, государство гарантирует полный объем медицинской и психологической поддержки.

"Все экстренные службы на месте, – подчеркнул Глава государства. — Всем, кто пострадал, будет предоставлена необходимая помощь".

Анализируя траекторию и характер попадания, верховный главнокомандующий отметил очевидную заказную направленность этой атаки со стороны Кремля. Российские военные пытались ликвидировать руководство украинской спецслужбы.

"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании", — констатировал Президент.

Учитывая дерзость вражеского нападения, украинское военно-политическое руководство уже разрабатывает ответные меры. Зеленский четко дал понять, что этот террористический акт россиян не останется безнаказанным.

"Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено, – резюмировал Владимир Зеленский. – Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине!".

ОБНОВЛЕНО: Виталий Кличко, городской голова Киева в 16:12: "Уже пятеро пострадавших в Шевченковском районе в результате падения вражеского БПЛА. Четверо раненых медики госпитализировали".

Виталий Кличко в 16:33: "Уже известно о семи пострадавших в Шевченковском районе. Шесть раненых — в стационарах городских больниц".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин приказал атаковать киевский аэропорт перед визитом Уиткоффа и Кушнера .