Российский дрон атаковал центральное здание СБУ в Киеве: Президент анонсировал ответ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили целенаправленную атаку на главный офис Службы безопасности Украины, расположенный в самом центре Киева. О чрезвычайном событии и разговоре с новоназначенным руководителем ведомства Александром Покладом в своем срочном обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По словам Главы государства, вражеский беспилотный аппарат попал в здание на улице Владимирской, расположенное прямо напротив исторического Софийского собора.
Последствия обстрела Киева. Фото: "Украинская Правда"
Президент отметил, что на месте инцидента оперативно развернули работу спасатели, медики и другие профильные специалисты. Всем гражданам, получившим травмы или ранения в результате взрыва, государство гарантирует полный объем медицинской и психологической поддержки.
Анализируя траекторию и характер попадания, верховный главнокомандующий отметил очевидную заказную направленность этой атаки со стороны Кремля. Российские военные пытались ликвидировать руководство украинской спецслужбы.
Учитывая дерзость вражеского нападения, украинское военно-политическое руководство уже разрабатывает ответные меры. Зеленский четко дал понять, что этот террористический акт россиян не останется безнаказанным.
ОБНОВЛЕНО: Виталий Кличко, городской голова Киева в 16:12: "Уже пятеро пострадавших в Шевченковском районе в результате падения вражеского БПЛА. Четверо раненых медики госпитализировали".
Виталий Кличко в 16:33: "Уже известно о семи пострадавших в Шевченковском районе. Шесть раненых — в стационарах городских больниц".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин приказал атаковать киевский аэропорт перед визитом Уиткоффа и Кушнера .